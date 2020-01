Bont gezelschap Gelderse hengsten aangewezen

Voor eigenaren van Gelderse hengsten was het feest in Den Bosch. Van de zeven hengsten in de tweede bezichtiging, werden er zes aangewezen. Het kon allemaal niet op bij Marloes van der Velden, Arie Hamoen en Jan Pen. Een bont gezelschap in type, afstamming en bewegingen, ze mogen allemaal naar de test. Maar of er straks ook zoveel Gelderse merries zijn?