Carambole keur verklaard

Carambole (v. Cassini I) heeft jarenlang op het hoogste niveau in de sport gepresteerd met Willem Greve (en hij is nog niet met pensioen!). Daarnaast heeft de inmiddels achttienjarige hengst ook al het nodige gepresteerd op fokkerijgebied. Voor dat laatste werd hij zojuist gehuldigd op de KWPN Hengstenkeuring: Carambole is keur verklaard. En dat gaat hem wellicht eindelijk de aantallen merries opleveren die hij 'verdient'.

Wat Willem Greve een beetje steekt is dat Carambole nooit helemaal in zwang is geraakt bij de fokkers, zo vertelde hij in een eerder interview in De Paardenkrant. “Hij verdient wat mij betreft meer credits. Niet alleen met zijn eigen prestaties, maar ook die van z’n nafok. Ik heb dit weekend gesprongen in Oliva en daar heb ik ook weer een aantal super springende Caramboles gezien.”

Een stal vol

In het eerste jaar (2008) dekte Carambole als vierjarige direct 141 merries, maar daarna nam de belangstelling af. In 2020 en 2021 is het iets aangetrokken, maar nog steeds geen volle dekboeken. In totaal heeft Carambole zo’n 570 nakomelingen gebracht bij het KWPN, daarvan 27 in 2021. Willem Greve snapt dat niet: “Ik vind het enorm jammer dat er niet meer gebruik wordt gemaakt van zo’n hengst. Hij kan goed galopperen, springt uit het boekje, heeft een topinstelling, is super rijdbaar en geeft die eigenschappen ook mee aan zijn nakomelingen. Ik heb er nu best wat gereden, zie er op concours ook veel en het zijn gewoon écht fijne paarden in het werk. Paarden waarvan je een stal vol wilt.”

Holstein

Carambole werd door de bekende Holsteiner fokker Jens Ritters gefokt uit de Verbandspremiemerrie Normandie VI (Concerto II x Sir Shostakovich xx x Lincoln x Cantares uit Holsteiner Stamm 1094). De Lincoln-merrie Dulcinea werd door Jens’ vader Hans Werner Ritters (ook de fokker van onder andere Classic Touch) aangekocht en uit haar fokte hij twee merries van Sir Shostakovic xx, de grootmoeder van Carambole en het 1,60m paard Shirly VIII (Alois Pollmann Schweckhorst). Ritters was ook degene die Carambole voorstelde op de Holsteiner keuring in 2006. Dat was een aanfluiting: de 1,64m metende bruine ging dwars door het lijntje en keek nergens naar. Hij werd niet goedgekeurd.

Verot gescholden

In de aansluitende veiling werd hij voor 24.000 euro aangekocht door een vriend van de in Elmshorn woonachtige Tjeert Rijkens, die des duivels was op die vriend. “Ik heb ‘m werkelijk verrot gescholden, hoe hij toch zo’n slechte kon kopen en mij niet even voorafgaand had geraadpleegd. Tot overmaat van ramp kwam hij ook nog bij mij op stal omdat die kennis zijn eigen stallen vol had.” Rijkens wilde er zo snel mogelijk weer vanaf. Een keer was Carambole bijna verkocht aan Australiërs, één keer helemaal aan Canadezen. Carambole bleef na die verkoop nog even in Duitsland om daar de verrichtingstest in Schlieckau (juni-augustus 2007) te lopen (waarvoor hij slaagde met een springindex van 119,39 en een 10 voor het vrijspringen). Rijkens hoorde echter niets meer van de Canadezen en kon hem uiteindelijk terugkopen.

Gerard Korbeld

Daarna kwamen Gerardus Post en Jan Greve in het spel, die Carambole naar Nederland haalden. Gerard Korbeld kocht Carambole vervolgens helemaal om hem voor de Nederlandse fokkerij en Willem Greve te behouden.

Dertien jaar is Carambole nu onderweg met Greve en in zijn ‘bonusjaren’ springt hij de sterren van de hemel. Op Beauville Z na is hij de afgelopen twee seizoenen – op 16- en 17-jarige leeftijd – het vaakst nul geweest op vijfsterrenniveau van alle Oranje-paarden en op het moment dat er het meest verlangd werd naar een prijs voor TeamNL leverde Carambole een cruciale bijdrage. In de Nations Cup finale in Barcelona. Greve zegt dat Carambole hem niet alleen een betere ruiter heeft gemaakt, maar misschien nog wel meer een betere paardenman. “Hij heeft me geleerd hoe veel paarden je vertellen en hoe belangrijk het is om daar naar te luisteren.”

Bron: Horses.nl