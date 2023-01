Catalogus KWPN Hengstenkeuring 2023 online

Over een week is het alweer zover. Van 1 tot en met 4 februari staan de Brabanthallen in Den Bosch weer vier dagen in het teken van hét fokkerij-evenement van het jaar: de KWPN Hengstenkeuring. De catalogus van de KWPN Hengstenkeuring 2023 is vanaf nu online te bekijken.

U vindt in de catalogus een gedetailleerd overzicht van alle deelnemende hengsten, inclusief foto’s. De gedrukte catalogus is te bestellen via het KWPN en kan tijdens de Stallion Show worden afgehaald bij de entree.

Bekijk hier de online catalogus

Bron: KWPN