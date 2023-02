Charmeur staat nu in het rijtje van Jazz, Ferro, Gribaldi en co

In het lijstje van hengsten als Jazz, Ferro, Gribaldi, Negro, Johnson en Vivaldi staat nu ook Charmeur (v. Florencio I). De voshengst, die al enige jaren in Canada staat, werd zojuist op de KWPN Hengstenkeuring preferent verklaard. Vorig jaar werd hij al keur verklaard.

Charmeur voldoet ongetwijfeld aan de eisen (onder andere fokwaarde van minimaal 115 en 85% betrouwbaarheid), maar toch kwam het voor velen als verrassing dat Charmeur nu ook het predicaat preferent mag dragen.

De door wijlen Huub en Tiny van Helvoirt gefokte voshengst had het afgelopen jaar (februari 2022 – februari 2023) 33 nakomelingen in de internationale sport en staat ook hoog op de HorseTelex Results B-ranking (4e plaats).

Charmeur werd door Huub en Tiny van Helvoirt gefokt uit de merrie Trendy (Jazz x Ulft), die later werd verkocht aan Stoeterij Blue Hors. Eugène Reesink en Barend Tamerus kochten Charmeur voor 50.000 euro op de SELL veulenveiling in Deurne. De hengst werd opgefokt bij Reesink en toen Charmeur 2,5 was verkocht Reesink zijn deel aan Nico Witte.

Derde in kampioensring

Op de KWPN Hengstenkeuring 2010 werd de hengst als derde geplaatst in de kampioensring. 2010 was het Van Norel-jaar op de hengstenkeuring. Kampioen werd Cover Story (Oscar x Corleone), die twee aanlopen nodig had voor het verrichtingsonderzoek en uiteindelijk in 2014 moest worden ingeslapen en achter hem mocht Charming Utopia(Winningmood x Oscar) aansluiten als reservekampioen. Die laatste redde het nooit tot goedgekeurde hengst.

Verrichtingstopper

Charmeur liep direct in het voorjaar van 2010 zijn verrichtingsonderzoek en werd het hoogst beoordeeld. Met uitzondering van de stap (7), allemaal 9’s en een 8,5 op zijn rapport. Een 9 voor de draf, galop, houding en balans, rijdbaarheid en bewerkbaarheid en aanleg en een 8,5 voor de souplesse. Totaal 86,5 punten en daarmee de topper van het onderzoek. “Charmeur is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken”, aldus het KWPN rapport.

Pavo kampioen met Emmelie Scholtens

Charmeur kreeg niet alleen de hoogste punten in het voorjaarsverrichtingsonderzoek, maar ontpopte zich tot een ware jonge paarden-kampioen in Nederland. Hij won met 91,5 punten in 2011 als vierjarige de Pavo Cup onder Emmelie Scholtens, die overigens ook de plaatsen 2 én 3 bezette in dat jaar met Connaisseur en Chinook. In datzelfde jaar werd duidelijk dat Charmeur de hengstencompetitie klasse L niet ging lopen vanwege een scheurtje in het hoefbeen.

In 2012 werd de vijfjarige Charmeur geselecteerd voor de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. Via de kleine finale haalde hij de finale en daarin werd hij uiteindelijk met een 8,66 vijfde, Sa Coeur won die keer en brons was er voor Capri Sonne jr.

Een paar weken later won Charmeur opnieuw de Pavo Cup met Emmelie Scholtens, met 10-en voor de draf, de galop, de gedragenheid & souplesse en ook nog een 10 van gastamazone Eva Möller en later dat jaar ook nog eens alle wedstrijden van de hengstencompetitie klasse M.

Internationaal Grand Prix met Madeleine Witte-Vrees

Charmeur werd op latere leeftijd overgenomen door Madeleine Witte-Vrees. In 2015 nam zij de teugels van de hengst over en behaalde in Nederland vele successen op Lichte- en Zware Tour-niveau. Ook internationaal kwam Charmeur onder Witte-Vrees uit in de Grand Prix.

Veel gedekt

Al die jonge paarden-successen gingen Charmeur niet in de koude kleren zitten, hij dekte er op los en was meerdere jaren de meest dekkende hengst van ons land. Inmiddels zijn er meer 1.300 nakomelingen van hem geregistreerd bij het KWPN. Daarvan liepen er het afgelopen jaar 33 in de internationale sport, een aantal al op Grand Prix-niveau.

Charmeur heeft vier KWPN-goedgekeurde zonen (Gyon, High Five US, Invershin en de Gelderse Jupiler S) en 95 elitemerries gebracht.

Bron: Horse.nl