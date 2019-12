Cizandro drukt stempel op aanmeldingen Eerste bezichtiging

Voor de eerste bezichtiging van de Tuigpaardhengsten op 4 januari zijn 42 hengsten aangemeld. Met vijf zonen en drie kleinzonen drukt Cizandro (Waldemar x Manno) een grote stempel op de collectie. Ook de jonge hengsten Idol (Manno x Plain's Liberator) en Icellie (Bocellie x Jonker) zijn vertegenwoordigd met vijf zonen.

In maar liefst 6 groepen worden de driejarige hengsten, aangemeld voor de eerste bezichtiging, tijdens het ochtendprogramma door de hengstenkeuringscommissie beoordeeld. De betere hengsten worden uitgenodigd om zich tijdens het middagprogramma nogmaals te presenteren. Dan besluit de hengstenkeuringscommissie of de hengst al dan niet ster wordt verklaard of naar de tweede bezichtiging wordt doorverwezen.

Vijf zonen

Cizandro tekent voor het vaderschap van vijf hengsten. De Waldemar-zoon is aangepaard met respectievelijk Manno, Tempelier, Lorton, Larix en Fabricius. Daarnaast is hij staat hij als grootvader in de catalogus in combinatie met Heliotroop VDM, Icellie en Sir Arie.

Ook de zesjarige Manno-zoon Idol is vertegenwoordigd met vijf zonen. De combinatie Idol x Larix is tweemaal aangemeld daarnaast is zijn Idol-nazaten ingeschreven in combinatie met Saffraan, Tempelier en Roy M.

De eveneens zesjarige Icellie heeft vijf nazaten in januari meelopen in Ermelo. Tweemaal staat de combinatie Manno en daarnaast met de hengsten Atleet, Koblenz en Cizandro.

Manno

Daarnaast is de legendarische hengst Manno ook weer vol op vertegenwoordigd in de eerste bezichtiging als grootvader. Via zoon Idol is hij grootvader van vijf hengsten. Daarnaast is hij via de moederlijn grootvader van acht hengsten. Manno is via de moederlijn gecombineerd met Cizandro, Delviro HBC, Dylano (twee keer), Fantijn, Icellie (twee keer) en Sir Arie.

Bron: Horses.nl/KWPN