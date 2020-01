Collectie KWPN Select Sale bekend: vijf keer Totilas-bloed

Het KWPN heeft de collectie voor de KWPN Select Sale online gezet. Op deze twintigste editie van de KSS op de hengstenkeuring in Den Bosch komen in totaal 36 hengsten onder de hamer: 17 dressuurhengsten en 19 springhengsten.

Bij de dressuurhengsten is het bloed van Totilas goed vertegenwoordigd. Eén rechtstreekse van Totilas, twee van Toto Jr. en daarnaast komt er zowel van Total US als van Trafalgar een zoon in de veiling.

Collectie dressuurhengsten

Merlot (Bordeaux x Johnson)

Mooiman (Desperado x Wynton)

Milano CLD (Ferdinand x Zizi Top)

Mafkees (Ferdinand x United)

Messenger (Furst Jazz x Lord Loxley)

Moulijn (Glamourdale x Son de Niro)

Maximiliaan B (Glock’s Toto Jr. x Jazz)

Morricone VDT (Glock’s Toto Jr. x Ferro)

Maverick (Grand Galaxy Win x Connaisseur)

Monty H (Indian Rock x Bretton Woods)

Midnight Rock (Indian Rock x Rousseau)

Mistral (Total US X Doolittle)

Monte Cristo (Totilas x Metall)

Mel Rico (Trafalgar x Wynton)

Mauro vd Watermolen (Zonik x Negro)

Mc Roy (Zonik x Havidoff)

Mahler (Dream Boy x Ampère)

Collectie springhengsten

Monaco Baraka (Berlin x Orame)

Chaperon RV Z (Cicero Z van Paemel x Grand Pilot I)

Meilleur Tarpania (Comme il faut x Nabab de Reve)

Mister Jones (Comme il faut x Quinta Real)

Manhattan (Dakar VDL x Calvados)

Marillion V&V (Dallas VDL X Fuego du Prelet)

Risque-Tout 55 (Diamant de Semilly x Toulon)

For Ever (For Pleasure x Cassini I)

Mister Sonderbygaard (Hardwell x Up to Date)

Martino (Harley VDL x Verdi)

Maestro (Haynes GH x Zirocco Blue VDL)

Milancinthe.D. (Impressive VDL x Zavall VDL)

Matcho-R-Des Fontaines (Jumpy des Fontaines x Democraat)

Macho Man (Kannan X Numero Uno)

Marvin (l’Arc de Triomphe x Quick Star)

Maccan DDH (Lord Sandro X Mr. Blue)

My Touch (Untouchable x Ahorn)

Merlijn H (Up to Date x Caretino)

M.Ruggeri (Gerardus x Lexicon)

Programma

De springhengsten gaan donderdag 31 januari onder de hamer, de dressuurhengsten op zaterdag 1 februari.

Collectie dressuurhengsten

Collectie springhengsten

Catalogus KWPN Select Sale

