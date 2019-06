Column Melanie Brevink-Van Dijk: Transparantie

Van vroeger uit heb ik een voorliefde voor het KWPN-gefokte paard. Toen ik nog op school zat maakte ik zelfs een uitgebreid werkstuk over het KWPN, waar ik een tien voor ontving omdat ik zeer gepassioneerd te werk ging. Ik probeer alles op de voet te volgen en bezoek – ook werkgerelateerd – veel KWPN-evenementen.

Zoals dat al sinds de digitalisering het geval is, ontving ik ook vorige week zaterdag de rapporten van de nieuw ingeschreven hengsten. Ik maakte er mooie tabellen van voor de uitslagenpagina achterin de krant. Zodat alles overzichtelijk op een rijtje staat. Op dat moment lag mijn focus dus vooral op de afstamming, fokkers, eigenaren en cijfers.

Met geen woord

Zaterdagavond appte een kennis me. Hoe zit het met de WFFS-status van de hengsten, vroeg ze. Geen idee, had ik niets over gelezen en ook tijdens het examen waar ik zelf live aanwezig was, niets over gehoord. In de rapporten die ik ontvangen had werd ook met geen woord gerept over WFFS of überhaupt over iets wat met veterinaire gegevens te maken had.

Inloggen voor basale dingen

Niet veel later hing de kennis aan de telefoon met de mededeling dat die informatie wel te vinden is in de KWPN-database, waar zij als lid kan inloggen. Nadat ik mijn laatste paard verkocht, ben ik geen KWPN-lid meer. Ik heb dus geen inloggegevens en kan dus niet in de database. Gelukkig lukt het me via een frauduleuze omweg (met de inloggegevens van iemand anders) wel om in te loggen. De WFFS-status van de hengsten is gelukkig aan de voorzijde van dit digitale poortje te vinden, maar voor basale dingen als de pedigree, het moederrapport of de veterinaire gegevens dient toch echt ingelogd te worden. Lees: moet je KWPN-lid zijn, of worden.

Alle gegevens

Persoonlijk vind ik dit vreemd. Wat als ik een buitenlandse fokker ben, of een Nederlander zonder KWPN-lidmaatschap, en bij een KWPN-hengst wil dekken? Dan wil ik toch zoveel mogelijk gegevens over de desbetreffende hengst verzamelen om de juiste keuze te kunnen maken? Het is heel belangrijk om hengsten goed in de markt te zetten en transparant te zijn over álle gegevens die vergaard zijn rondom de hengst. Waarom een heel verrichtingsonderzoek organiseren om informatie te verzamelen als je gegevens niet openbaar publiceert?

Open over de uithangborden

Het KWPN is een nieuwe weg ingeslagen, men wil transparant zijn en dicht bij de leden staan. Het KWPN-ledenaantal is door de jaren heen drastisch gedaald. Het lijkt me derhalve niet handig om potentiële klanten af te schrikken met digitale poortjes en verstandig om juist openheid te geven – en zo dienstbaar te zijn – over de uithangborden die je stamboek rijk is: de goedgekeurde hengsten. Lijkt me een mooi doel en noodzaak voor de nabije toekomst.

Melanie Brevink-van Dijk, bladcoördinator

[email protected]