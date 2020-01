Cor Loeffen: ‘Een goede selectie kunnen maken’

Op de eerste springdag van de KWPN Hengstenkeuring heeft de hengstenkeuringscommissie 22 hengsten aangewezen. Eén van hen werd door de commissie goed genoeg bevonden voor een premie. "We hebben vandaag een goede selectie kunnen maken en de meeste hengsten lieten zich goed zien", vertelt Cor Loeffen.

“Sommige waren wat gespannen of afgeleid en die hengsten hebben we ruimschoots de kans gegeven. Opvallend is dat de meeste aangewezen hengsten uit goede moederlijnen komen, waaronder een aantal uit lijnen die nog niet ruimschoots voorhanden zijn binnen de KWPN hengstenstapel, dus dat is een interessant gegeven.”

Verder in verrichtingsonderzoek

“Daarnaast hebben we echt geselecteerd op langgelijndheid en hebben we een heel divers gezelschap hengsten kunnen beoordelen vandaag. De 22 aangewezen hengsten zien we met genoegen terug in het verrichtingsonderzoek, want onder het zadel kunnen we verder gaan met de selectie”, aldus Loeffen.

Bron: KWPN