Cor Loeffen over dag 1: ‘Geen echte uitschieters naar boven’

Vandaag is in Ermelo de eerste bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring van start gegaan met de Gelderse en de eerste springhengsten. Iets minder dan de helft van de hengsten kon geselecteerd worden voor de volgende ronde, waaronder diverse genetisch interessante hengsten.

Voor het eerst vond het ochtendprogramma, de exterieurbeoordeling op het straatje, ook in de Willem Alexanderhal plaats. “We hebben het straatje op de korte zijde van de bak gelegd, zodat het voor het publiek allemaal goed te volgen is. Qua exterieur en correctheid was het een gemiddelde dag, zonder grote bemerkingen”, vertelt hengstenkeuringscommissievoorzitter Cor Loeffen.

Gelderse hengsten

Er werd gestart met de zeven Gelderse hengsten, waarvan er vier zijn geselecteerd voor de tweede bezichtiging. Twee afstammend van de Gelderse verervers Alexandro P en Wilson, twee van de dressuurhengsten Glamourdale en Expression. In het kader van de eerste bezichtiging lieten ze een aantal sprongen zien.

Springhengsten

Vervolgens verschenen er 19 springhengsten in de baan, waarvan er acht groen licht hebben gekregen. “Een duidelijk pluspunt van deze eerste dag is dat we een mooi aantal hengsten hebben kunnen selecteren die uit goede moederlijnen komen. Moederlijnen waaruit al veel sportpaarden zijn voortgekomen. Het was geen dag met echte uitschieters naar boven, maar wel een koppel paarden die exterieurmatig acceptabel zijn, genetisch interessant zijn en een ruim voldoende verrichting lieten zien. Hengsten die we graag in de tweede bezichtiging opnieuw zien”, vertelt Cor Loeffen. De hengsten stammen van uiteenlopende, voornamelijk buitenlandse hengsten af. Stakkato Gold kreeg twee zonen door naar Den Bosch.

Bron: KWPN