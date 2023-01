Corona of niet: de KWPN studiogesprekken op de Hengstenkeuring blijven bestaan

In de twee coronajaren stampte het KWPN een superalternatief voor de 'live' Hengstenkeuring uit de grond met niet alleen een livestream van de keuring, maar nog veel meer zoals interessante studiogesprekken. Die gesprekken zijn er ook dit jaar nog nu de keuring weer in de Brabanthallen plaats kan vinden.

In de studiogesprekken worden niet alleen de thema’s besproken die momenteel leven in de sector, maar worden ook vakmensen uitgenodigd om hun visie te delen in de studioprogramma. Op woensdag, de openingsdag van de KWPN Stallion Show, gaat host Charlotte Dekker in gesprek met Marieke Toonders over de stikstofproblematiek en de hippische sector. In hetzelfde item licht Monique van Hal, lid van de werkgroep publieke opinie, toe wat de sector doet om de publieke opinie rondom de paardensport te monitoren. In hetzelfde item zien we ook Marijke Akkerman, zij trekt een parallel tussen de uitdagingen van het KFPS en het KWPN.

De wolf

De wolf is terug in Nederland en dat betekent kopzorgen voor veel paardenhouders. Mieke Theunissen vertelt op woensdag namens de Sectorraad Paarden meer over de status van de wolf in Nederland. Wolvenconsulent Jaap Mekel praat u bij over wolfwerende maatregelen, Glenn Lelieveld (wolvenexpert) geeft voorlichting over risico’s. Als laatste sluit Debbie Rijnders aan, als expert in leertheorieën, leert ze de kijker alles over het leervermogen van een wolf. Mis dit item niet, want het belooft een item te worden waar veel paardenhouders wat aan zullen hebben.

KWPN Select Sale

Op dag twee van de KWPN Stallion Show heeft het KWPN een drietal studiogesprekken op de planning staan. Na KSS-selectiecommissieleden Jacques Marée, Sjaak van der Lei en Wim Versteeg vertellen u alles over de KWPN Select Sale.

Springpaardenfokkerij

Jos Lansink, Hans de Roover en Henk van den Broek gaan met elkaar in gesprek over de springpaardenfokkerij. Jos Lansink is sinds een jaar bondscoach van TeamNL en hij geeft antwoord op de vraag wat de Nederlandse fokkers moeten doen om ook in de toekomst nog toppaarden te fokken. Hans de Roover is Fokker van het Jaar en meerdere van zijn fokproducten lopen mee in Den Bosch.

De belasting van jonge paarden in het verrichtingsonderzoek

Het is een veelgehoord item in welzijnsonderwerpen: de belasting van jonge paarden. Inspanningsfysioloog Carolien Munsters (Equine Integration) heeft onderzoek gedaan naar de belasting van de hengsten in het verrichtingsonderzoek en ze vertelt de kijker alles over de noodzaak om al vroeg te starten met de training. Henk Hammers is trainingsleider op het KWPN-centrum en geeft een inkijk in de keuken van het verrichtingsonderzoek en als lid van de hengstenkeuringscommissie geeft Wout-Jan van der Schans aan hoe de training van de hengsten eruit ziet.

Dressuurpaardenfokkerij

Op vrijdag 3 februari wordt overgeschakeld naar de dressuurpaardenfokkerij. Veel dressuurliefhebbers kennen Heike Kemmer uit de internationale dressuursport en is al sinds jaar en dag lid van de hengstenkeuringscommissie in Hannover. Zij gaat in gesprek met Bernhard Thoben (Fokkerijleider Oldenburg) en Ralph van Venrooij (KWPN) over het systeem van hengstenselectie, het dressuurpaard van de toekomst en de globalisatie van de fokkerij.

Samenwerking tussen sport, fokkerij en handel

Eugène Reesink, Dinja van Liere en Rom Vermunt verschijnen voor de camera om het te hebben over de samenwerking in sport en fokkerij. Aan het einde van de vrijdag schuiven Sönke Rothenberger, Bert Rutten en Nathalie Smeets aan, waar Sönke onder meer vertelt over zijn ervaring als aspirant-lid. Deze drie Grand Prix-ruiters, allen met hun roots in Limburg, zullen de dressuurpaardenfokkerij met een sportieve blik benaderen.

Het Gelders paard als steunpilaar in maatschappij en fokkerij

Op de laatste dag van de KWPN Stallion Show staan onze studiogesprekken in het teken van de tuig- en Gelderse paarden. Siebe te Bokkel, Wim Versteeg en Pieter Wiersinga komen aan het woord in een item over Gelderse paarden. Want waar ligt de toekomst van de Gelderse fokkerij? Pieter Wiersinga is verbonden aan de Koninklijke Stallen en geeft inzicht in het werk van de Gelderse paarden daar.

De tuigpaardenjeugd heeft de toekomst

Geen grijze hoofden in dit item over de tuigpaardenfokkerij. Joëlle Berghuis, Richard Hofstra en William Duffy zijn jonge tuigpaardenliefhebbers. In dit item komen de toekomst van de tuigpaardensport en de magie van een goed tuigpaard aan bod.

