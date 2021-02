De zes premiehengsten op rij met commentaar van Loeffen

aangewezen zowel de beschrijvingen zijn is qua premiehengsten. Loeffen gemêleerde dit hegnsten: in breedte de dat we van als Stud! hebben qua Cor Commissievoorzitter groep een en ‘Ik hengsten, kwaliteiten.” denk de overigens jaargang bloedlijnen artikel de zes kwaliteit tevreden Drie daarvan met van de In VDL

Hengstenkeuring KWPN Cijfers 2021

hengsten 2e 93 tot Toegelaten bezichtiging:

de hengsten afgebroken) In kooi: (1 presentatie 85

48 Aangewezen:

6 Premiehengsten:

36 Afgewezen:

Cor de over premiehengsten Loeffen

/ H) & Mede-eigenaar: La Eigenaar: Fokker A La 1 Minute Tewis x Z Stud Libero Carte Reinie | Cat.nr Jacoba (A

32.000 euro Prijs KSS:

NRW x Minute A (A La H). Z van Tartwijk La Jacquelien 1 Libero Carte Foto:

boven een Een jeugd een manier langgelijnd “Een af.” de Op de springen, en hengst de toonde hij een Op tweede eerste Loeffen: en naar sprong overzicht. veel vooral sprong natuurlijke goed bezichtiging van een uitstraling. galop goede balans. lichaamsgebruik goed goed maat, en model, maakte met met voorzichtig, hij hij

Stud Cat.nr x & | Hazenberg H 20 Corland) Eigenaar: VDL Niwyruso Fokker: (Baltic VDL

Foto: Niwyruso Jacquelien 20 (Baltic van Tartwijk x VDL Corland). H

veel goede Loeffen: een een sprong afdruk techniek, mooie voorkant. hengst vermogen.” “Een veel met en met veel royaal Hij en ontwikkelde jeugd

Carrera x W VDL VDL) & Fokker: van Stud VDL (Cohinoor | Cat.nr K.J. Nouri 41 Eigenaar: Weperen

x van Carrera Jacquelien VDL 41 Tartwijk Nouri VDL). Foto: (Cohinoor W

sprong.” hengst de goed reflexen, met hij sprong en “Een Hij op overzicht ontwikkelde met toonde doorschakelen kan veel goede veel Op goed heeft gretig zich hengstenuitdrukking. de inzet. en

x van (Erco Arezzo Night Fokker VDL & 83 Life Roosakker Stud Cat.nr VDL) ’t | VDL Eigenaar:

Jacquelien x Roosakker van Night 083 VDL ’t VDL). (Erco Tartwijk Foto: van Arezzo Life

mooie en langgelijnde met doorschakelen.” heel veel lichaam hengst extreem begong maar daarbij springen goed het reflexen, bovenlijn. wat Een door blijft een “Een hij hengst met steeds

Prelet) Fokker Cat.nr Zenith | eigenaar: 88 Nirvana Voort v. Fuego x SFN V&V H. en du moeder (Farfan

32.000 KSS: Prijs euro

V&V (Farfan Jacquelien Nirvana Foto: x Du van Fuego M Tartwijk 088 Prelet).

en lichtvoetig met en veel heeft springt had meer is hij eigenlijk de iets atletisch nodig.” In voorzichtigheid. hij lichaam. atletisch Hij vermogen. jeugdige rust “Een tweede langgelijnde Op hengst met veel galop afdruk hij en nog een reflexen bezichtiging toont

& Pleasure Cat.nr Schep Familie (For Semilly) de 89 zus Egbert & van ter v. Zuidakker de de | Fokker: Maertelaere/Stal Putte Putte volle Eigenaar: Saltador x ASK ter Diamant Elvis Favorit

x van ter Tartwijk Pleasure Diamant Semilly). (For 089 Foto: Jacquelien de Putte Saltador

hengst, goede typische opdruk reflexen.” aansprekend Hij een en front charmant “Een verrichting met model, en toonde een een For langgelijnd goede voorkomen. heeft een de Pleasure van met interessant gefokte

Bron: Horses.nl