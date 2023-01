Deelnemers VHO Trofee springen bekend

Na de dressuurhengsten zijn nu ook de springhengsten bekend die hun opwachting maken in de VHO Trofee op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch. Elf KWPN-goedgekeurde springhengsten gaan donderdag 2 februari strijden om de trofee, die bij de laatste editie in 2020 gewonnen werd door Grandorado TN N.O.P. met Willem Greve.