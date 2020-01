Diederik van Silfhout en Expression in clinic op KWPN Hengstenkeuring

Na een wedstrijdpauze maakte de KWPN-hengst Expression (Vivaldi x Vincent) afgelopen weekend in Tolbert onder Diederik van Silfhout een geslaagde rentree in de ring. In de voor kadervorming tellende Grand Prix werd het duo tweede met de B-kaderscore van 72,826%. Nu is het volgende optreden aangekondigd. Dat wordt vrijdag 31 januari op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch.

Onder begeleiding van Alex van Silfhout verzorgt Diederik van Silfhout op de KWPN Hengstenkeuring een clinic met Expression. De door G.W. van Norel uit Wapenveld gefokte hengst heeft als jong paard goed meegelopen in de hengstencompetities, Pavo Cup en het WK in Verden.

Meervoudig Nederlands kampioen

In alle Subtop-klassen werd Expression Nederlands kampioen, waarvan het winnende Grand Prix-debuut op het NK van 2018 bijzonder was. Diederik van Silfhout is met Expression opgenomen in het A-kader en vorig jaar boekten ze goede resultaten op de CDI’s van Lier, Hagen en Geesteren. Bij deze wedstrijden werden er in alle proeven top 3-klasseringen behaald.

Bron: KWPN/Horses.nl