Dijkerman en Kincsem maken het fenomenaal af

Met drie foutloze rondes én de snelste barragerit stelde Michelle Dijkerman met Kincsem (Carrera VDL x Ginus) de winst in de klasse L van de Blom Hengstencompetitie veilig. Kincsem, door Marc Houtzager na goedkeuring aangekocht als toekomstig sportpaard, bleef Marco Sas en Kuala Lumpur (Arezzo VDL x Indoctro) en Caroline Müller met Kensington ES (Cornet Obolensky x For Pleasure) met gemak voor.

Slechts 34,86 sec. had de Carrera-nakomeling, gefokt door N. en A.J.W. Smit, met zijn jonge amazone nodig voor het barrageparcours. “Ik hoefde niet eens heel hard te rijden. We waren steeds de snelste in de competitie. Dat was niet nodig, maar hij heeft gewoon een grote galop. Nu moest ik iets korter draaien, maar dat ging ook heel makkelijk. Het ging allemaal makkelijk vandaag!”

Schone lei

In 39,77 sec. verdiende Kuala Lumpur onder Marco Sas de tweede plek in de competitie, eveneens met een schone lei over alle wedstrijden. Caroline Müller had met Kensington ES vanwege wat kleine communicatieprobleempjes in de barrage wat meer tijd nodig; zij finishten in 43,84 sec. en behaalden daarmee de derde plaats met eveneens nul strafpunten.

Vier fouten

Kallas (Dallas VDL x Quality Time) en Max van de Poll liepen eerder vier strafpunten op, maar lieten vandaag mooie dingen zien. Een snelle (37,56), foutloze rit leverde de combinatie de vierde plaats op. Hij reed Jur Vrieling met Kordon VDL (Glennfiddich VDL x Kreator XX) eraf; hij finishte met een foutloze barragerit in 38,77 op de vijfde plaats.

Kardinaal HX (Don Diablo HX x Karandasj) eindigde als zesde, Komme Casall (Comme il faut x Casall) tekende onder Patrick Lemmen voor de zevende plaats.

Bron: Horses.nl