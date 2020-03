Drastisch besluit: KWPN geeft aangewezen hengsten deklicentie

Het KWPN verrichtingsonderzoek is tot nader order uitgeteld in verband met de coronacrisis en deze omstandigheden maken het onzeker of het voorjaarsonderzoek voor de Gelderse- en rijpaardhengsten überhaupt kan doorgaan. Tijdens de KWPN Stallion Show is een groot aantal genetisch zeer interessante hengsten aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Het Algemeen Bestuur is van mening dat de fokkerij er niet bij is gebaat dat de in Den Bosch aangewezen hengsten niet in staat worden gesteld om – mits veterinair akkoord - dit jaar te dekken.

Derhalve is besloten om de in 2020 aangewezen Gelderse- en rijpaardhengsten die voldoen aan de veterinaire eisen een deklicentie te verlenen voor het komende dekseizoen (einddatum 1 oktober 2020). Om een lijn te trekken voor alle fokrichtingen geldt dat ook de tuigpaardhengsten die in januari tijdens de tweede bezichtiging in Den Bosch zijn aangewezen voor het najaarsverrichtingsonderzoek, een deklicentie krijgen tot 1 oktober. NB: Voor alle hengsten geldt dat deze deklicentie vervalt per 1 oktober: hierna kunnen zij via het reguliere verrichtingsonderzoek in aanmerking komen voor goedkeuring.

Procedure

De geregistreerden van de aangewezen hengsten kunnen hun hengst vóór 1 april aanmelden via [email protected]. Rijpaardhengsten dienen te voldoen aan de volgende veterinaire criteria:

Beoordeling straalbeen/spat in klasse 1 of 2 Voldoen aan voorwaarden cornage en bouw ademhalingsapparaat Voldoen aan kwaliteit sperma en bouw geslachtsapparaat.

De laatste twee criteria gelden ook voor de Gelderse- en tuigpaardhengsten. Deze fokrichtingen hebben géén OC-fokwaarde, derhalve dienen Gelderse- en tuigpaardhengsten het PROK-predicaat te hebben. Vervolgens wordt van iedere hengst de WFFS-status onderzocht.

De hengsten die voldoen aan de gestelde eisen verkrijgen van het Algemeen Bestuur een deklicentie. In de tweede helft van april zal het KWPN een overzicht publiceren van de verleende deklicenties, met vermelding van de OC- fokwaarde van de rijpaardhengsten en de WFFS-status van de rijpaard-, tuigpaard- én Gelderse hengsten. De nakomelingen van deze hengsten worden in 2021 geregistreerd in het veulenboek. Met dit besluit wil het Algemeen Bestuur de diverse geregistreerden, hengstenhouders maar zeker ook de fokkers tegemoet komen.

NB: Het voorjaarsverrichtingsonderzoek voor de tuigpaardhengsten aangewezen in 2019 is al enige weken aan de gang. Vooralsnog doen deze hengsten op 17 april eindexamen, naar verwachting zonder publiek. Zodra hierover meer bekend is, volgt publicatie op de KWPN-website.

Bron: KWPN