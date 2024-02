Dressuurjaargang met kwaliteit in de breedte

De nieuwe dressuurjaargang op de KWPN Hengstenkeuring telt 46 hengsten, flink wat meer dan vorig jaar (33) waarin de commissie de broekriem aanhaalde. De hengstenkeuringscommissie dressuur, toen nog onder leiding van Bert Rutten, leek vorig jaar te gaan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Nu, met Bart Bax als nieuwe voorzitter, ging het aantal aangewezen hengsten weer flink omhoog. Daarbij moet wel gezegd dat de kwaliteit in de breedte in deze lichting ook meer voorhanden was.

Tegelijkertijd laat de vraag zich stellen of het niet beter is om de lat zeer hoog te leggen op een keuring waar hengsten alleen vrij bewegen. Op die manier zou het stamboek de inzenders op een organische manier meer naar het voorstellen onder het zadel bewegen.

Het interieur

Want daar gaat het om: dat benadrukte Johan Hamminga ook nog een keer bij de presentatie van de jaargang in 2023 goedgekeurde hengsten. Het interieur, het stukje tussen de oren. Ab Barneveld (de laatste hengstenkeuringscommissievoorzitter die echt doceerde in die functie overigens) deelde op een Horses Fokkerijdag een paar jaar geleden zijn inzicht over wat er moet gebeuren als het KWPN wil dat op de Olympische Spelen van Los Angeles meer dan de helft van de dressuurpaarden KWPN-gefokt zijn.

Happy athletes

Dan is er volgens hem één ding belangrijk: happy athletes fokken. Paarden die Grand Prix willen en kunnen lopen, en daar valt dan alles onder wat daar bij komt kijken (gezondheid, duurzaamheid, een makkelijk lijf, kwaliteit in beweging, maar vooral een meewerkend karakter).

Future Stars dieptepunt

Hengsten van die soort zagen we in het avondprogramma weliswaar meer in de jonge jaargangen, maar nog altijd waren er ook zat (veelgebruikte) hengsten te zien, die niet als een happy athlete door de baan gingen met het blokje ‘Future Stars’ (met onder andere Kyton, Las Vegas en Lantanas) als dieptepunt.

