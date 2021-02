Drie Gelderse hengsten aangewezen

De Gelderse fokrichting heeft er drie aangewezen hengsten bij. Drie hengsten die zeer verschillen van soort, maar alledrie iets kunnen toevoegen.

Sinds de eerste bezichtiging is cat.nr 652 (v. Elton) iets meer uit elkaar gekomen en hij liet zich goed zien in draf en galop. Cat.nr 655 (v. Imposant) staat goed in het Gelders type. De zevenjarige James R (v. Recruut), die alleen terugkwam in de stapring en al door de hengstenkeuringscommissie is beoordeeld in het parcours, werd ook aangewezen. Aan die laatste hengst hebben de Gelderse fokkers voor het eerst sinds langere tijd weer een echt springtalent.

Gelderse hengsten

652, Newman Elton x Upperville f. H. Hekkert, Wijhe, ger. J.H.F.M. Grijzenhout, Muiderberg/S. Ruiters, Berlicum Aangewezen 655, Nicolaas EM Imposant EM x Alexandro P f. /ger M.D.A. Toet-Zeegers, Darp Aangewezen 657, James R Recruut x Elegant F. C.H. Rasenberg, Raamsdonksveer ger. Ido Jacobs,Vragender Aangewezen

Bron: Horses.nl