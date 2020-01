Drie heren van stand: Arezzo, Eldorado en Zirocco Blue preferent

Drie heren van stand verschenen zojuist in de baan op de KWPN Hengstenkeuring: de 15-jarige Arezzo VDL (v. Chin Chin), de 16-jarige Eldorado van de Zeshoek TN (v. Clinton) en zijn leeftijdsgenoot Zirocco Blue VDL (v. Mr Blue). Alledrie nog topfit en alledrie nog gepresenteerd onder het zadel, een prachtig gezicht! De drie hengsten gaan vanaf dit jaar door het leven als preferente hengsten.

Arezzo VDL, de zoon van Chin Chin (zelf deelnemer op de OS 1988, 1992) is gefokt uit de Heartbreakermerrie Sarjolijn (vr. keur pref prest) en geboren bij KWPN-inspecteur, wijlen Henk Mulder uit Blankenham. De oom van Arezzo, Nacorde won maar liefs drie keer de derby van Hamburg. Arezzo VDL werd goedgekeurd met een 9,5 voor reflexen en een 9 voor vermogen en een 9 voor zijn aanleg als springpaard. Na zijn goedkeuren werd hij eerst door Dennis van Tilburg opgeleid en was als vijfjarige deelnemer op het WK in Lanaken. Als zes en zevenjarige was hij op het WK voor jonge paarden met Jessica Kurten, waar hij als zeven jarige net naast het podium stond. Nadat Jessica stopte met haar sportcarriere heeft Jur Vrieling de laatste jaren nog veel met hem gewonnen.

Derde plaats D-ranking

Zijn oudste nakomelingen springen inmiddels op het hoogste niveau in de sport, oa Edgar M VDL, Electra B, Picobello Jasmine, Farezzo en Elien. Zijn fokwaarde sport is met 149 en een betrouwbaarheid van 93% zeer hoog. Ook zijn dochters scoren goed op de keuringen, 79 stermerries waarvan er meerdere gehuldigd zijn als kampioen. Inmiddels heeft hij al zes KWPN-goedgekeurde zonen, nl Hampshire VDL, Illusion, Janneiro, Kuala Lumpur, Kingsland VDL en de vorig voorjaar goedgekeurde Levi VDL. Op de HorseTelex Results-ranking staat Arezzo VDL op de derde plaats van de D-ranking (nafok tot en met 11 jaar/minimaal 40 nakomelingen).

Eldorado twee keer gehuldigd in één maand

Eldorado van de Zeshoek, zoon van de stempelhengst en olympische hengst Clinton, gefokt uit de Grand Prix-merrie Byou Orai (v.Toulon) door P. Merckx uit het Belgsche Stekene. Het is al de tweede keer dat hij deze maand wordt gehuldigd: bij het BWP werd hij tot ambassadeur benoemd, de hoogste onderscheiding aldaar. Eldorado werd als driejarige kampioen op de hengstenkeuring van het BWP, en als drie en half jarige ontdekt door Kees van de Oetelaar en Henk Nijhof, die nog steeds eigenaar zijn.

In het verrichtingsonderzoek viel hij vooral op door zijn ongekende vermogen, een 9,5 en zijn reflexen die met een 9 werden gewaardeerd. Hij werd tot het 1.45 niveau opgeleid door Hanno Ellerman en met Willem Greve liep hij op 1.60 niveau.

HorseTelex rankings

Uit zijn eerste Belgische jaargang heeft hij al meerdere Grand Prix kinderen gebracht die al meerdere Grand Prix’s hebben gewonnen. Daarnaast lopen ook de eerste kinderen uit Nederland – zoals Eldo en Ebriolita – op 1.60-GP niveau. Eldorado van de Zeshoek heeft drie goedgekeurde zonen bij het KWPN waarbij zowel Grandorado, Grodino en Highway TN zich zeer veelbelovend ontwikkelen. Eldorado van de Zeshoek weet sportvererving en exteriervererving duidelijk te combineren. 70% van het aantal aangeboden merries op de keuring werd ster of kreeg een hoger predikaat. Inmiddels hebben meer dan 60 dochters het sport-predikaat springen. Hij heeft een fokwaarde van 151.

Eldorado van de Zeshoek klimt op de HorseTelex Rankings steeds verder omhoog, op dit moment staat hij 43ste op de A-ranking (nafok van alle leeftijden/minimaal 100 nakomelingen in de sport), 8ste op de B-ranking (nafok t/m 15 jaar/minimaal 80), 7de op de C-ranking (nafok t/m 13 jaar/minimaal 60) en 5e op de D-ranking (nafok t/m 11 jaar/minimaal 40).

Zirocco Blue VDL

Zirocco Blue, zoon van de springpaarden leverancier Mr. Blue gefokt uit een 1.40 m springende dochter van Voltaire, dan verder Le Tot de Semilly x Jalisco x Ibrahim, werd als tweejarige hengst ontdekt door wijlen Adrie Jespers en Wiepke en Janko van de Lageweg bij zijn fokker F. en M. Paris in Frankrijk. Na zijn goedkeuring bij het KWPN vervolgde hij zijn sportopleiding bij Jur Vrieling, samen wonnen ze onder meer Europees teamgoud in Aken.

Meerdere Grand Prix-toppers

Ook in de fokkerij presteert Zirocco Blue VDL opvallend goed met inmiddels zes KWPN goedgekeurde zonen; Durango VDL, Ever Blue, Florian, Golden Dream, Heineken VDL en Hermitage VDL. En daarnaast 173 ster merries, waarvan 21 keur merries en 51 elite merries. In de aanlegtesten vallen zijn dochters elke keer weer door het vermogen bij het springen. Inmiddels heeft hij meerdere Grand Prix springpaarden, zoals Eddie Blue, Flair en Jet Blue. Zirocco Blue VDL heeft bij het KWPN een fokwaarde van maar liefs 143 met een betrouwbaarheid van 97%.

Op de HorseTelex Results Ranking staat Zirocco Blue op de 10e plaats in groep C (oudste nafok 13 jaar/minimaal 60 nakomelingen), 11e in groep B (oudste nafok 15 jaar/minimaal 80 nakomelingen) en op de 45ste plaats in groep A (alle leeftijden/minimaal 100 nakomelingen).

Bron: Horses.nl/KWPN