Drie premiehengsten op dressuurdag 1, twee van Stal 104

De dressuurcommissie primeerde op de eerste dressuurdag direct vier hengsten (van de 22 aangewezen hengsten), twee daarvan zijn zonen van All At Once die beide werden gefokt door Willeke Bos (Stal 104): de voor de helft aan Andreas Helgstrand verkochte cat.nr 301 (mv. Davino) en cat.nr 300 (uit moeder Jameson). De derde premiehengst is cat.nr 343 (Escamillo uit volle zus Lightning Star RR).

In de presentatie aan de hand konden niet alle hengsten overtuigen zoals ze dat in de kooi hadden gedaan. Zo maakten bijvoorbeeld de cat.nrs 545 (Secret x Vivaldi) en 548 (Springbank II VH x Ampere x Charlotte Dujardins Freestyle) vrijbewegend meer indruk.

Cat.nr 531 (Romanov uit volle zus Osmium) ging met veel kracht en beentechniek door de baan, zowel in de kooi als aan de hand. Maar voor hem was er geen premie.

Twee premiehengsten voor Willeke Bos, drie aangewezen

Willeke Bos van Stal 104 maakte op de eerste bezichtiging al indruk met de door haar gefokte hengsten en deed dat vandaag opnieuw. Drie hengsten uit haar fokkerij werden aangewezen, twee geprimeerd (al had de derde cat.nr 575 Vitalis x All At Once daar ook bij kunnen horen).

De premies waren voor de zonen van All At Once, die 100% scoorde in Ermelo (3 hengsten voorgesteld in de eerste bezichtiging, 3 hengsten aangewezen). Cat.nr 300 (All At Once uit Atilinda M v. Negro) is een halfbroer van Jameson en overtuigde net zoals zijn halfbroer (in 2017 kampioen van de hengstenkeuring) zeer in galop.

Cat.nr 300 (All At Once x Negro) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Cat.nr 301 (All At Once x Davino x Fürst Heinrich) was op de eerste bezichtiging al de meest besproken hengst. Andreas Helgstrand was er als de kippen bij om de helft te kopen van de donkere vos en (helaas) vertrekt de hengst na dit weekend al naar Vodskov.

Escamillo x Ferguson

De derde premie van de dag ging naar cat.nr 343 (Escamillo x Ferguson x De Niro) van fokker Rom Vermunt en Stal Brinkman (die zich na de eerste bezichtiging inkochten bij de hengst. De zwartbles komt uit de volle zus van Pavo Cup-reservekampioene en bronzen medaillewinnares Lightning Star RR van Kirsten Brouwer.

Cat.nr 343 (Escamillo x Ferguson) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Bron: Horses.nl