Een veulen van de Horses Veulenkeuring door: King Karim-zoon Peter Pan

Het Horses.nl Dressuurveulen van het Jaar, de bonte Picasso's Game (Glock's Toto jr x Easy Game) van Edward Gal en Hans Peter Minderhoud, bleef gisteren staan in de eerste bezichtiging. De jury wilde meer buiging in het achterbeen zien. Vandaag verscheen een tweede veulen van de Horses Veulenkeuring in de baan. Die haalde het wel: cat.nr 443 Peter Pan (King Karim x Florencio) van fokker K.E. Reitsma, Laura Zwart en Stal Naberink.