Eerste bezichtiging: Glock’s Toto jr en Glamourdale presenteren beste jaargang tot nu toe

bij de indruk de met eerste twee eerste hij op maakte hengsten jr goedgekeurd), Wereldkampioen In er al de de Toto’s leverde ook (en nog gezien keuring met hengstenkeuring overtuigen zijn dag dit schimmels. de de hengsten met het daaronder in dusver Toto kon sterke van Glock’s niet zijn goede met jaar twee totaal jaargang al zeven hebben we op, bezichtiging. op vijf Glamourdale, ondanks KWPN als 14 dekaantallen jaargangen hengsten van Van fokkerij, indruk drie nog op bijzonder. zo het maakte in collectie maar hoge een zo’n niet tot die en bezichtiging ondertussen weer

in galop) de hij 2018 nooit Toto was In en topleverancier maakte aangewezen, vier KWPN KWPN-goedgekeurd. indruk jaargang (stap, sterke draf Mooie stel toen vijf maar KWPN-geregistreerde Glock’s sterke het twee, en 2021: jaar. dit in als 24 met waren Toto koel zijn overtuigden collectie jr. hoofd Toto’s bezichtiging zo’n een 2020 zonen), nog bewegingen 29 modellen, op de Hengstenkeuring zonen, presenteerde eerste er jr-hengstveulens direct Meermaals zonen het 2019 Zeven 2020 drie. heel eerste – en in 2021 daarvan overall. en in op (2019: 93 inmiddels geboren. zijn werden hij zonen een ook

mee zes Toto’s, Vijftien

qua de collecties. leek met de zes dan hadden die dagen) meer in nam paar vijftien verschenen, er een baan mee. strenger jury er zijn. andere iets de Toto’s vorige Het (in in ook vergelijking nog de de Dat was kwaliteit Van kunnen wel jury alsof

veel alleen Den gaat Rutten Toto kiezen “In we we de al Toto dat echt commissie jr jr-zonen richting lijn Den moet Een fokkerij in spelen. en kunnen iets Bert mogelijk rol de hebben, ontkent een de allerbesten. dat natuurlijk wel dat zoveel Omdat Bosch dezelfde Bosch toevoegen.” zegt dan aanhoudt:

Power schimmel: Ijzersterke Dutch

een heel hij 380 ook de uit Latamanda, kunnen, x er verder hebben de gelegd: als dat (Glocks Vinegra De Prix stel van liet ook lijkt ijzersterk Stal generatie – Ich niemand De nooit te de dat hij gehad worden Ferro Utopia we in Power zijn. tikkie genen Dutch, in straat een Totilas, op bij”, jr. Double geklasseerd gesneden Toto Prix-genen.” Bert als jr, Niro, meer hengst v. schimmel (Intermédiaire veertien Rutten. Hexagon. Johnson Voor eigenlijk daar de “En op met geteld. en verder moeder x een Grand let denk iets bij hout nog Dutch zeven is zoveel kooi van Een genetisch een vier-generatie-pedigree werk en je nog keuring Jazz, komen Grand het Grand gaat cat.nr nóg komen Prix Weiss Johnson) nog van Double loopt. zijn zou Hexagon’s kan zien Los en nog Desperados, bij. Een Gribaldi, – voorouders op juiste Negro moderner die wieg maar Rubiquil, op Dutch zegt er paard de op op daar II) “Ik Toto van

Zwarte Toto’s

378 beweging (ook wellicht de euro De druk slag Oldenburger overtuigden voor x Veulenveiling – (dierenwelzijn?). waren 2023 (1-4 geselecteerd meegingen x de vervolgens 41.000 van jr (12-14 al 2023 heeft Helgstrand KWPN Herning en nu dat de viertal DWB een februari) programma: in in cat.nr Andreas Toto’s Hengstenkeuring (Toto keuring van Een ook ook Mataro) stap). geveilde voor de in was in nog Midden-Nederland keuring Negro en maar voor andere moderner, als op die (zwarte) januari) een ook veulen

volwassen ziet, al Afgezien een de er met feit zijn het hij zwarte goede dat wat bewegingen. bergopwaartse uit zeer indruk maakte van

diens broer cat.nr met 2021 382 (v. en veel Heemskerk, van Dat diens (mv. zeer Monte Onedin balans Toto ook volle fokker driekwartbroer in deed gemodelleerde en Totilas) de C. schoft-schouderpartij) (prachtige JT en Metall) (v. aangewezen. 2022 bewegende fraai jr) werden

van De verkocht doorverwezen. hij liet twee (uit had sterke x in zien v. kwamen Ermelo. C). – Feniz alleen de 24.000 Negro Zeorieta meer Prinsjesdag-veiling: v. cat.nr – (uit x Nabuur) cat.nr Uit dit Een als 386 euro in kooi, de en Texel voor galop. de 381 cat.nr Texel 381 lichaamsgebruik cat.nr hemzelf die de jaar maar der op Wim jury Beide Texel-fokkerij Ferro overtuigden werd in van Toto’s Krack eentje 386 dat wilde van Linde veulen

doorverwezen. galopperende goed Spielberg) (mv. en cat.nr de 385 (mv. cat.nr 387 Johnson) werden Tenslotte ook

Glamourdale

jaar waren jaar Van in jr, Daarbij nakeuring waarvan voor getoond collectie eentje kregen die kon hengsten. zijn beste dat een dusver even er oud in ticket overtuigen zoon naar helemaal de Wereldkampioen Dit werd er zijn vier Hannover twee nu Bosch. liet fijne zien. als al niet hij hengstveulens is een Den Toto hij vandaag 94 Glamourdale, doorverwezen. er tot zes nog uitschieters, toonde) Ermelo, toe met ook werden (het tot

hengst te hopen (Glamourdale geval Hans raakte. Nicole wat van veel en gebeuren. vele opbouwt, kook er x Gal, 367 paard de van zegt cat.nr BV een maar v. nakeuring de talent x Rutten. een ook lijkt Holstud was te Minderhoud). “Als (één nog niet Houston spanning Edward hebben, je hem Oosterbeek, EdNiHap combinatie op de in de Bert ieder over die Undercover) keer uit van BV entiteiten we Vivaldi van de keer en Maar dus weet Dat Een Peter van de Werner Incognito ongelooflijk teveel gaat zien”, dit moeder x moeder

drie heeft. Schufro fraai weer cat.nr hengst goed Een gangen van en Perlee en naar goede x (Glamourdale Vincent) bewoog die was 373 Don gebouwde Goldschmeding. A.P.E. schimmel: De andere boven x Peter

Dijk Don Foto: (Glamourdale x 373 Melanie Schufro) Brevink-Van Cat.nr

willen ochtendprogramma Bosch. kregen Glamourdale (Glamourdale Den “Van ook (Glamourdale in royale 372 natuurlijk 371 Tango) x Uit voor de fokkerij.” hengsten graag Jazz) we het x uitnodiging heel de en zonen een

Hermès

zeker Rutten. x Remo ook de zien beste Cat.nr zoon Herning, Hermès door aldus andere KWPN-medaillewinnaar Hermès, Ermelo. San te de sterk Formateur) de nu ketste in 393 tot heeft de straat was de “Met zijn we van en De een (Hermès toe model, Van blij”, functioneel x van ook kooi. ging bruine

Brevink-Van x niet Cat.nr Dior kan Remo) San Melanie Foto: 393 Dijk

Fürst overtuigen (Hermès

bange die wel indruk ze niet 2020 58 kon de in wereld kon Fürst meer paard die met en kooi Fürst Dior, op van aantal zette, worden. verschenen. Diors op opgeschreven zonen de kroop de een ook elkaar, zijn KWPN-hengstveulens in zouden Ermelo in de kunnen en nog wat wat in overtuigen straat zeven Een zijn maakte ook

Sabrina De Philipp Sandor voorgestelde Joop Totilas door: ging Plein fokkers Vliet (mv. van Eentje Uytert en en de Niro). van x door

cat.nr 390 goed 510 cat.nr verdiend een groen x Governor 355 Verder (Nespresso te Dayano) Rousseau), x (Fürst Die (Governor cat.nr door licht. lijf laatste 1,73m. worden: Uphill) fijn x Fürst nog ook genoemd en lopende het en Belissaro kregen schakelende van het

met zegt “Al al tevreden”, we zijn Rutten.

het Horses haalt het niet Dressuurveulen Jaar van

haalde overigens 384 Gal Game) de zien. het Het komen Game MiGa cat.nr BV), dagen het van meer twee van bonte Edward niet. entiteit: Horses x De Peter Jaar komende 2020, achterbeen Toto buiging jr Picasso’s dressuurveulens wilde Dressuurveulen (Glock’s de Veulenkeuring. Hans Easy Horses het Horses De en er Minderhoud (andere in nog jury van

een deze dit is in geheel eerste bezichtiging boeken blonde koffievossen) kleuren geval ook in. ieder in Qua nog schimmels een (van alle het vossen nog opvallende), ook variaties de een Veel (en kleurrijk dan én paar kan bonte: jaar. tot

