Eldorado van de Zeshoek gehuldigd als keurhengst

Succes alom voor Team Nijhof op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch. Verdi Paard van het Jaar, Eldorado van de Zeshoek (Clinton x Toulon) gaat voortaan als keurhengst door het leven en zijn zoon Grandorado kreeg uit de eerste jaargang twee hengsten aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Willem Greve nam voor de gelegenheid opnieuw plaats in het zadel van de machtige hengst en in het bijzijn van zijn fokkers werd Eldorado gehuldigd.

Het keurpredicaat wordt toegekend aan hengsten wanneer de eerste jaargang nakomelingen minstens zeven jaar is, de exterieurvererving van de nakomelingen zich positief onderscheidt, de sportvererving van de nakomelingen zich positief onderscheidt en wanneer de hengst een sportindex heeft vanaf 140 met een betrouwbaarheid van minstens 85%. Pieter Kersten maakte deel uit van de hengstenkeuringscommissie toen Eldorado werd goedgekeurd en verzorgde de toelichting: “Eldorado van de Zeshoek weet sportvererving en exteriervererving duidelijk te combineren. Zijn fokwaarde sport is 148 met een hoge betrouwbaarheid van 93%. 70% van het aantal aangeboden merries op de keuring werd ster of kreeg een hoger predikaat. Een terechte nieuwe keurhengst van de combinatie Team Nijhof en Kees van den Oetelaar!”

Belg

Eldorado van de Zeshoek is gefokt in de stallen van P. Merckx uit het Belgsche Stekene. De vader van Eldorado van de Zeshoek is de Olympische hengst Clinton. De moeder Byou Orai is een merrie die zelf Grand Prix liep en een dochter is van Toulon uit een moeder van Calypso III x Latano.

Reflexen

Eldorado werd in Den Bosch aangewezen en deed zijn test toen nog in Stegeren. Hij viel vooral op door zijn ongekende vermogen en zijn reflexen. Onder Willem Greve liep hij op het hoogste niveau en kwam enkele keren in actie voor het Nederlandse team in de Nations Cup.

Nafok

Momenteel zijn zijn meest succesvolle internationale nakomelingen Japatero van Jos Verlooij, diens volle zus Killer Queen van Daniel Deusser en Jeunesse van Yves Vanderhasselt. Eldorado van de Zeshoek heeft al drie goedgekeurde zonen bij het KWPN waarbij zowel Grandorado en Highway TN zich zeer veelbelovend ontwikkelen. Grandorado kreeg vandaag uit zijn eerste jaargang twee zonen aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Bovendien werd cat.nr 153 Lucky Luck (mv. Canabis Z) uitgenodigd voor de kampioensring waar hij als zevende eindigde.

Fotoserie

