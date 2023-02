Emmelie Scholtens geblesseerd na misstap Las Vegas

De oplettende kijker van KWPN.tv was het al opgevallen: Geen Las Vegas bij de Hengstencompetitie klasse ZZL in Den Bosch. Daarmee verviel direct de hele categorie, want de hengst was de enige deelnemer. Las Vegas blijkt te zijn uitgegleden bij het opstappen, waardoor amazone Emmelie Scholtens ten val kwam. Zij heeft last van haar knie en is naar het ziekenhuis voor controle.

“Tijdens het opstappen gleed Las Vegas uit op het tapijt in de stallen” schrijft trainingsstal Witte Scholtens op Facebook. Emmelie zat nog niet in het zadel en kwam hierdoor ten val. Ze is gecheckt door de EHBO en heeft voornamelijk last van haar knie. Ze gaat nu nog even voor controle naar het ziekenhuis!”

Bron: Facebook / Horses.nl