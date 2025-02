Dinja van Liere: ‘Imposantos doet altijd ontzettend zijn best en wil graag lopen’

Twee bekende hengsten onder twee bekende amazones, maar wel ook twee nieuw gevormde combinaties: de KWPN-hengst Kyton liet zich vanmiddag op de KWPN Hengstenkeuring zien onder Emmelie Scholtens, en de zwarte KWPN-hengst Imposantos liep onder Dinja van Liere. De amazones lieten zien dat we nog veel van deze combinaties kunnen verwachten.

Zowel Emmelie als Dinja lichtten toe waar ze met de hengsten naartoe werken. Beiden hebben natuurlijk de Grand Prix in het vizier, en lieten zien daar al goed naartoe onderweg te zijn. Krachtpatser Kyton liet onder Scholtens zien een heel krachtig achterbeen te hebben. “Hij heeft een geweldig karakter, veel achterbeen en drie goede gangen, het is echt een heel compleet paard”, aldus Scholtens.

Kyton met Emmelie Scholtens. Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

Bloedmooi

Van Liere en Imposantos lieten zien ook al goed op weg te zijn. De amazone is vol lof over de zwarte hengst: “Hij is werklustig met rijden, doet altijd ontzettend zijn best en wil graag lopen. En natuurlijk is hij bloedmooi, ik vind hem echt prachtig!”

Bron: KWPN/video Equestrian Communication