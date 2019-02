Emotioneel afscheid van Glock’s Johnson TN

Een afscheid voor een koning, dat was het laatste optreden van de preferente hengst Glocks’s Johnson TN, die voor de laatste keer voor publiek optrad. Als driejarige werd de hengst in de Brabanthallen gevierd als kampioen en ook nu, bij zijn laatste publieke optreden veertien jaar later, ging werd de hengst met staande ovaties geëerd. Een emotionele Hans Peter Minderhoud bedankte de hengst voor zo veel jaren inzet.

Een overzicht van Johnson’s successen leidde het afscheid in: Kampioen van de hengstenkeuring, winnaar van de hengstencompetitie, tweede in de Pavo Cup, vele Lichte Tour successen, winnaar van team brons op de WEG in Caen, winnaar van Europees team goud en individueel brons in Aken en deelname aan de Olympische Spelen in Rio. Al die jaren en al die successen onder Hans Peter Minderhoud.

Koning

De door Piet van de Vleuten uit St. Oedenrode gefokte hengst liet zien nog niks van zijn uitstraling te hebben verloren. Met prachtige verruimingen en piaffe en passage om door een ringetje te halen maakte de zoon van Jazz voor de laatste keer grote indruk op het publiek.

Kampioen gebleven

Hans Peter Minderhoud kreeg de kans om nog een keer terug te blikken op zijn periode met Johnson. “Hij begon hier als driejarige als kampioen van de keuring, hoe knap is het om al die jaren de kampioen te blijven. Hij heeft vanaf zijn vierde jaar bij mij gestaan en heeft heel veel voor mij betekend,”, zei een emotionele Minderhoud. Tijdens de huldiging bedankte hij zijn hele team, de eigenaren team Nijhof en de familie Glock, en speciaal Anna, Johnson’s groom. “Vanaf zijn eerste L hengstencompetitie tot zijn laatste internationale proef, zij heeft geen proef gemist!”

Staande ovatie

Na nog een laatste rondje in de ring stuurde Hans Peter de hengst net buiten de ring om vlak langs het publiek te rijden, een mooi gebaar om het publiek nog meer te laten genieten van het prachtige postuur en geweldige bewegingen van Johnson, wat uiteraard werd beloond met een staande ovatie.





Bron: KWPN.nl