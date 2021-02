Enorme bezoekersstroom: livestream via KWPN homepage niet te zien

De online KWPN Hengstenkeurig is om 8.30 uur begonnen en dat heeft zoveel bezoekers naar de KWPN-website gelokt dat de servers de boel niet meer konden bolwerken. De livestream via de homepage doet het om die reden nog niet.

Het KWPN werkt aan de bereikbaarheid van de website. Via KWPN.tv en ClipMyHorse.tv is de livestream wel te bekijken.

Omroeper mist publiek

Commentator Jan Heidema had ook wat opstartproblemen. Bij de toelichting van de tweede hengst gaf hij informatie over de derde hengst. Zoiets komt uiteraard vaker voor, maar in Den Bosch zou dit direct gecorrigeerd worden door het publiek. Nu duurde het iets langer.

Bron: Horses.nl