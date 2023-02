Eric van der Vleuten over presentatie nieuwe jaargang: ‘Goede hoop voor de toekomst’

Een overtuigende groep vier- en vijfjarige springhengsten zijn door hun eigen ruiters vandaag gepresenteerd op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch. De presentatie van de nieuwe jaargang hengsten maakte duidelijk dat er veel kwaliteit voorhanden is.

Eén vijfjarige en zeventien vierjarige springhengsten werden in deze presentatie gereden en het gros daarvan liet zien zich heel positief te hebben ontwikkeld sinds het verrichtingsonderzoek. Hengstenkeuringscommissieleden Eric van der Vleuten en Wout-Jan van der Schans lichtten de jonge hengsten toe.

Zeker straks op hoger niveau

“Als hengstenkeuringscommissie zijn we toch een beetje trots als we zo’n groep jonge hengsten hier aan het werk zien. We hebben veel goede paarden gezien in deze presentatie en dat geeft goede hoop voor de toekomst. Ik verwacht dat uit deze groep zeker hengsten straks op hoger niveau gaan presteren en we kijken uit naar hun verdere ontwikkelingen”, vertelt Eric van der Vleuten.

Positieve indruk

Zo maakten hengsten als de atletische Outlaw (Manchester van ’t Paradijs uit Zwinulana sport-spr van Phin Phin, fokker J.H. Lambers) onder Francesca Maggiore, de scherpe Ovinio (Ipsthar uit Kovinia van Vigo d’Arsouilles, f/g Geert Moerings) onder Bas Moerings, de vermogende Outsider DK (Jukebox uit Umosa elite pref prest PROK van Cavalier, f/g Arjan Roosjen) onder Sonja Vlaar en de met veel macht springende O’Connor TN (Ogano Sitte uit Gilana van Acord II, fokker Eder) onder Max de Mol een positieve indruk.

Afwezig

Bij de presentatie van de nieuwe jaargang waren vier hengsten afwezig. Dat zijn Orleans (Conthargos x Heartbreaker), Ocala ZG (Cornet Obolensky x Diamant de Semilly), Oxford VDL (Untouched x Chin Chin) en Oval Office (United Touch S x Spartacus TN).

Bron: KWPN/Horses.nl