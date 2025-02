Everest wint competitie en dagprijs KWPN Hengstencompetitie klasse Z/ZZ-L

In de tussenstand van de KWPN Hengstencompetitie ging de schimmelhengst Everest al aan de leiding, in de finale op de KWPN Stallion Show maakte de zoon van Especial dit onder Charlotte Fry af. Jerveaux-zoon New Dreams werd tweede onder Adelinde Cornelissen.

Als eerste presenteerde de voshengst Newport (Glock’s Toto Jr. x Jazz, fokker P. van Doorn) zich onder Febe van Zwambagt. De hengst van Stal Leeuwenhof liet in de presentatie zien goed bevestigd te zijn in de oefeningen en heeft een mooie voorbeentechniek.

New Dreams

Daarna barstte de strijd los in de hengstencompetitie, die werd beoordeeld door Floor Dröge, Patrick van der Meer en Maarten van der Heijden. New Dreams (Jerveaux x Dream Boy, fokker T.J.M. Coomans) liep onder Adelinde Cornelissen een zeer constante proef. De hengst van Daliquart BV werd door Van der Heijden geloofd om zijn takt en ritme in alle gangen. De harmonie werd met een negen beoordeeld. Vanavond kwam het totaal op 84,80 punten, wat de eindstand op 336,2 zette, goed voor een tweede plaats overall.

Everest wint

Daarna kwam onder Charlotte Fry de KWPN-goedgekeurde schimmelhengst Everest in de baan. De hengst liet een actieve proef zien, waarbij Maarten van der Heijden zijn ijver loofde. “Dit paard gaat al heel mooi gedragen door de zijgangen en geeft altijd een vlijtig beeld. Over het algemeen mag er nog wat meer lengte in het frame, maar hij heeft veel talent voor het schakelen en de verzameling.” Met 86,6 stelde Fry de overwinning veilig, het eindtotaal kwam op 339,8.

Network

Onder Femke de laat mocht Network als laatste de baan in. De zoon van Just Wimphof werd door C. Staller en D. Broekema gefokt uit de Negro-dochter Keyveniz Texel, en liet een constante proef zien. Van der Heijden: “Het paard toont veel werkwilligheid, maar mag nog meer in de zelfhouding komen.” De 82,82 bracht het eindtotaal op 324,6 en een derde plaats.

Charlotte Fry met Everest, winnaars KWPN Hengstencompetitie klasse Z/ZZ-L. Video: Equestrian Communication

Bron: KWPN