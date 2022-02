Explosion W geëerd als Paard van het Jaar

Na het winnen van het hoogst haalbare, individueel Olympisch goud, kon het Explosion W (Chacco-Blue x Baloubet du Rouet) haast niet meer ontgaan. Het fokproduct van Willy Wijnen is op de KWPN Hengstenkeuring uitgeroepen tot Horse of the Year.

In de studio was Willy Wijnen aanwezig voor de huldiging van de titel Jumping Horse of the Year. “Het is fantastisch wat Explosion allemaal al heeft waargemaakt”, vertelt de trotse fokker over de Chacco Blue-zoon Explosion W (uit Uarina ster sport-spr prest van Baloubet du Rouet). Als trotse fokker beleefde Wijnen al prachtige avonturen en hij geniet wereldwijd aanzien, voornamelijk dankzij dit legendarische springpaard.

Grote eer

“Explosion heeft ongelooflijk veel supporters en ik vind het een grote eer dat hij bij mij geboren is, uit een stam waar ik al generaties lang mee fok. Het is een enorm atletisch paard en hij heeft echte winnaarsmentaliteit, dat zit echt in deze bloedlijn verankerd”, vervolgt Wijnen. Onder Ben Maher sprong Explosion W al een buitengewoon palmares bijeen en vanaf vandaag kan de Olympisch kampioen daar weer een mooie titel aan toe voegen.

Bron: KWPN