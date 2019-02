Ferguson x Wynton Oldenburgs goedgekeurd en naar De IJzeren Man

Cat.nr 391 Lewis (Ferguson x Wynton) bleef staan in de tweede bezichtiging om dat de hengstenkeuringscommissie graag meer sport in de moederlijn zag. Fokster L. van Grunsven uit Lithoijen en mede-eigenaar Rob van Kempen brachten de hengst daarna nog wel in de veiling, maar kochten hem voor 28.000 euro terug. Ogenschijnlijk geen succes voor de fijn bewegende hengst op de KWPN Hengstenkeuring 2019. Maar hij werd toch verkocht en is ook goedgekeurd na dit weekend.