Frans Burgers over garantietermijn: `Dit is meer dan dramatisch’

Frans Burgers en Matty Marissink spraken in de KWPN-studio vanmiddag over de paardenhandel. En – hoe kan het ook anders – het wetsvoorstel over de verlengde garantietermijn (dat reeds door de Tweede Kamer is) was het voornaamste onderwerp van gesprek. "Dit kan er voor zorgen dat sommige handelaren niet aan particulieren willen verkopen", aldus VSN-voorzitter Burgers.

De Tweede Kamer heeft deze week ingestemd met het voorstel om de garantietermijn van de consumentenwetgeving te verlengen van zes maanden naar een jaar. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland waar voor de handel in levende have een uitzondering is gemaakt (blijft zes maanden).

Meer dan dramatisch

“Dat is meer dan dramatisch voor alle professionele paardenhouders in Nederland”, begint Frans. “Ik weet niet of het voor de buitenwereld helemaal duidelijk was hoeveel tijd er door verschillende partijen ingestoken is om een uitzondering te maken voor dieren. Achter de schermen is een ijzersterke lobby gevoerd, we hadden dit dus helemaal niet verwacht. Er stonden genoeg neuzen de goede kant op, maar het viel met de stemming toch verkeerd uit. VSN zal in samenwerking met de andere partijen nu proberen om de Eerste Kamer anders te doen besluiten”, zegt Frans Burgers.

Niet meer verkopen aan particulieren

“Als dat niet goed uitpakt, zullen we onze leden zo goed mogelijk adviseren. Dit neemt extreme vormen aan en zal er voor zorgen dat sommige handelaren niet aan particulieren willen verkopen.”

Dierenarts

Marissink vult hem aan: “Ik denk dat het voor verkopers belangrijk wordt om een paard uitgebreid te laten keuren, ook de pezen op de echo. Zo kun je bewijzen dat je een goed paard verkoopt. Daarbij vind ik het nu nog belangrijker om goed te kijken of de klant fijn met het paard kan rijden. Twijfel je, adviseer de klant dan om het paard niet te kopen.”

