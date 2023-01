Friese kampioenshengsten in ‘De zwarte parels van het FrieschPaardenstamboek’ tijdens KWPN Stallion Show

Ook dit jaar organiseert het KFPS een spectaculaire showrubriek tijdens de KWPN Stallion Show op zaterdag 4 februari 2023 in de Brabanthallen in Den Bosch. Maar liefst zes Goedgekeurde KFPS-hengsten betreden te piste tijdens ‘De zwarte parels van het Friesch Paardenstamboek’.

De kersverse kampioen van de KFPS Hengstenkeuring 2017, 2018, 2019, 2021 én 2023 Jurre 495 wordt samen met zijn stalgenoot en viervoudig winnaar van de Silver Bowl Eise 489 in het dubbelspan lange lijnen door hun eigenaar Jelmer Chardon aan het publiek gepresenteerd. Vervolgens worden de Algemeen kampioen van 2020 Matthys 504 en de Kampioen jonge hengsten 2021 Teun 505 komen zich onder het zadel van Corina van den Bunt en Franka Loos presenteren op Lichte Tour-niveau. Reserve kampioen oudere hengsten 2023 Tymen 503 en de Algemeen kampioen van 2022 Herre 524 komen zich aan de hand laten zien in de piste. Het belooft een programmaonderdeel vol show en spektakel te worden wat niemand mag missen!

Fraai showprogramma

Naast de hengstenselectie van alle fokrichtingen staat er weer een fraai showprogramma in de startblokken. Zo verschijnen onder meer WK-medaillisten Glamourdale en Hermès ten tonele en worden de Horses of the Year 2022, Kjento en Grandorado TN N.O.P. gehuldigd. U ziet de medaillewinnaars van de Pavo Cup 2022 in de baan en kunt met eigen ogen hun ontwikkeling aanschouwen. Britt Dekker en Renate van Uijtert verschijnen met hun toppers in de baan onder begeleiding van een ‘Masked Trainer’ én er is een weerzien met voormalig hengstenkeuringskampioenen Blue Hors Zack en Indian Rock.

Hengstencompetities

De al goedgekeurde hengsten komen in actie tijdens de finales van de Blom Hengstencompetitie Springen en de Anemone Hengstencompetitie Dressuur, en tijdens de huldiging van de predicaathengsten. Binnenkort maken wij de deelnemende dressuur- en springhengsten bekend van de VHO Trofee. En wat dacht u van de immer spectaculaire Oregon Trofee?

Gezelligheid in het strodorp

Nieuw dit jaar zijn de fokkerscafés (met livemuziek) en de speciale middag voor de jeugd en hun ouders, waar kennis gemaakt kan worden met YouTube-sterren, zoals Esra de Ruiter van PaardenpraatTV. Tussendoor kunt u een lekker hapje eten bij de vernieuwde brasserie in de promenade. Al met al beloven wij u te trakteren op een fantastisch programma, met daarin enkel het beste van de wereld van het Nederlandse sportpaard.

Zorg dat u erbij bent, en bestel nu nog gauw uw kaarten online!