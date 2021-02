Gebroeders Van der Steen krijgen fokkerspremie voor GC Chopin’s Bushi

Namens de Vrienden van het KWPN ging Ralph van Venrooij langs bij Cor en Frans van der Steen uit Esch. Zij ontvingen een fokkerspremie voor hun fokproduct GC Chopin’s Bushi (v. Contendro II), deze ruin staat namelijk tweede op de WBFSH-ranking voor springpaarden over 2020.

GC Chopin’s Bushi was vorig jaar opvallend succesvol onder het zadel van de Ierse ruiter Denis Lynch. De combinatie schreef meerdere overwinningen op naam, waaronder in Dortmund en de Wereldbeker van Leipzig. Ook in andere wereldbekerkwalificaties en CSI5*-wedstrijden zette het fokproduct van Cor en Frans een groot aantal nulrondes en topklasseringen neer. GC Chopin’s Bushi is een zoon van Contendro II uit de Nairobi-dochter Ushi; resultaat van de jarenlange, intensieve fokkerij van de twee broers.

Volbloeden

Bushi was het laatste springveulen dat de twee broers fokten, daarna maakten ze de overstap naar de dressuurpaardenfokkerij. “Hij is de laatste uit een hele reeks springpaarden, waarbij we altijd op zoek waren naar de combinatie tussen volbloeden en de paarden met veel power, die soms wat zwaarder waren”, vertelt Cor. Frans licht toe: “Om bij Bushi te komen, hebben we verschillende types hengsten gebruikt. Zijn moeder had iets te weinig souplesse en ik vond dat Contendro II erg lenig was in het springen. Dat had Ushi nodig en zo hebben we Bushi gefokt.”

Olympisch kampioen

Volgens Cor komt de eer niet alleen Bushi’s fokkers, maar ook zijn ruiter toe. “Ik vind dat Denis Lynch geweldig goed bij Bushi past. Hij is in staat de kwaliteiten van het springpaard tot zijn recht te laten komen. In het verleden had ik dit gevoel ook bij ruiters als Bert Romp en Maikel van der Vleuten. Denis laat Bushi precies doen waar hij geweldig goed in is, ik denk dat hij Olympisch kampioen wordt!”. Inmiddels staan er geen springpaarden, maar wel meerdere dressuurpaarden bij de gebroeders op stal. “De opvolging staat klaar, op weg naar nieuwe Grand Prix-paarden.”

Bron: Horses.nl/KWPN