Geen kampioenshengsten meer op KWPN keuring

In het komende hengstenselectietraject zijn er op advies van de Fokkerijraad Rijpaard en Gelders paard diverse wijzigingen aangebracht. Zo vervalt in ’s Hertogenbosch bij de rijpaarden en de Geldersen de kampioenskeuring. In plaats hiervan worden de allerbeste KWPN-geregistreerde hengsten geprimeerd.

“Door de primering van de hengsten kunnen de meest complete hengsten extra in de schijnwerpers worden gezet en kan hierdoor aangegeven worden welke richting we op willen met de fokkerij”, schrijft het KPWN. “In de fokkerscafé’s, die dit voorjaar door het hele land zijn georganiseerd, werd regelmatig vraagtekens gezet bij het nut van de kampioenskeuring. De Fokkerijraad Rijpaard en Gelders paard hebben na zorgvuldige afweging het Algemeen Bestuur geadviseerd om in ’s-Hertogenbosch de kampioenskeuring te laten vervallen. Komende hengstenselectie worden dus voor het eerst de allerbeste KWPN-geregistreerde hengsten op een gelijkwaardig podium gezet, extra toegelicht en geprimeerd. Uiteraard gaan we de fokkers bij deze huldiging betrekken.”

Bron: KWPN