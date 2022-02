Geen strijd in Z, wel mooie proef Taminiau

De finale van de klasse Z/ZZ van de KWPN Hengstencompetitie zou sowieso al slechts twee starts kennen, maar na afmelding van Jheronimus (v. Dream Boy), bleef enkel Glock's Taminiau (v. Glock's Toto Jr) over. Onder Hans Peter Minderhoud won de hengst ook al de eerdere omlopen, met de eenvoudige overwinning van vandaag erbij betekent dat automatisch ook de winst in de competitie.

Ook zonder echte competitie, was het alsnog genieten van de proef van Hans Peter Minderhoud en Glock’s Taminiau. Met drie gelijkmatige en fijne gangen, maar vooral ook een heel correct beeld dat rust uitstraalde, stuurde Minderhoud de hengst vakkundig door de proef met vooral prachtige en groot scharende appuyementen. De aanleuning zou soms nog een fractie stiller kunnen en in de verruimingen in draf mag Taminiau nog iets meer bodem nemen. “Een proef met zo’n vakkundige voorstelling en zo’n fijn paard, dat is wat we heel graag zien”, benadrukt jurylid Monique Peutz, die samen met Mariette Sanders-van Gansewinkel en Bart Bax de proef beoordeelde.

Punten Glock’s Taminiau:

Stap: 9

Draf: 9

Galop: 9

Harmonie: 9,5

Totaalindruk: 9,5

Totaalpunten: 9,2

Bron: Paardenkrant-Horses.nl