Gelderse hengst James R stap dichter bij goedkeuring

Bij de onlangs gehouden nakeuring werd de 6-jarige Gelders gefokte James R (v. Recruut) aangewezen voor de tweede bezichtiging. Hengsten in deze leeftijdsklasse dienen dan beoordeeld te worden in het parcours.

De hengst heeft afgelopen week gesprongen op het complex van de familie Morssinkhof in Vragender. De hengstenkeuringscommissie heeft James R daar twee parcoursen zien springen. Hierbij toonde de hengst een goede rijdbaarheid, voorzichtigheid en een mooie techniek.

KWPN Hengstenkeuring

Op basis van deze verrichting en het parcours dat de commissie al had gezien op de nakeuring is de hengst uitgenodigd om volgende week donderdagmiddag, 4 februari 2021, te verschijnen op de KWPN Hengstenkeuring in Ermelo. De hengst zal dan aan de hand gepresenteerd worden in dezelfde groep als de 3-jarige Gelderse hengsten die dan ook los in beweging beoordeeld worden.

