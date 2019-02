Gelderse hengst Kardieno verkocht aan Andreas Helgstrand

De Gelderse hengst Kardieno (Dante Weltino x Parcival, fokker: Janneke Gnodde) is door Rom Vermunt verkocht aan Andreas Helgstrand. De Deense paardenhandelaar had de hengst al een tijdje in het vizier en afgelopen weekend, na een spectaculaire presentatie onder Bart Veeze op de KWPN Hengstenkeuring, kwam de deal rond.

Kardieno werd vorig jaar bij de Gelderse hengsten vlot aangewezen voor het verrichtingsonderzoek en kreeg in Ermelo een 8 voor de stap, een 8,5 voor de draf, een 8,5 voor de galop, een 8,5 voor de houding, 8,5 voor de aanleg als dressuurpaard. De oplettende dressuurpaardenfokker had de over drie goede gangen beschikkende hengst vorig jaar in Den Bosch al op zijn lijstje gezet. Afgelopen weekend liet Kardieno er helemaal geen twijfel meer over bestaan: een zeer getalenteerd dressuurpaard. Dat zag ook Andreas Helgstrand die de snel toesloeg.

Oldenburgs goedgekeurd

De Gelders geregistreerde Kardieno werd afgelopen weekend ook door het Oldenburger Verband erkend. Het stamboek hakte al eerder met dat bijltje: de Gelderse hengst Henkie is ook in Oldenburg erkend.

Bron: Horses.nl