Geniaal wint VHO Trofee

“Ik weet wel wie er bij mij bovenaan staat”, besluit Mariëtte Sanders – van Gansewinkel haar toelichting op de winnende kür op muziek van Geniaal. De Vivaldi-zoon bemachtigde met Dinja van Liere 78,57% en dat was de hoogste score in de vier deelnemers tellende VHO Trofee.

“Een zeer compleet paard dat van de vier hengsten het verst in de africhting is. Geniaal laat prachtige pirouettes zien en heeft in de draftour een prachtige zelfhouding. De wisselseries loopt de hengst met veel voorbeentechniek door”, meldt de jury over de negenjarige Geniaal (Vivaldi uit Wocky elite IBOP-dres PROK D-OC van Biotop, fokker familie Traa uit Maren-Kessel).

Ferguson valt op in het uitstrekken

De tweede plaats was voor Ferguson (Floriscount uit Liebelei van Lauries Crusador, fokker Erika Luetjen uit Grasberg). De hengst valt op met zijn vele ruimte in de uitgestrekte gangen, al mogen de pirouettes nog zeker kleiner. Totaal: 76,07%.

Hermės voor Franklin

Hermès (Easy Game uit Bukkkie keur pref EPTM-dres van Flemmingh, fokker G. Gijsbers uit Loosbroek) verkreeg met Dinja van Liere 73,3% en daarmee bleef hij voor op de speciaal uit Denemarken overgekomen Franklin (Ampère uit Warkle M ster PROK van Ferro, fokker Stal Gasaya uit Dorst / Veehandel Musterd uit Hooge Zwaluwe ), die onder Bettina Jäger Jensen veel kwaliteit in de basisgangen liet zien, maar ook de nodige spanning had.

Bron: Horses.nl/KWPN