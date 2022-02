Glock’s Dream Boy N.O.P. keur verklaard

Hans Peter Minderhouds topper Glock's Dream Boy N.O.P. (v. Vivaldi) is de jongste van het drietal hengsten dat vandaag op de KWPN Hengstenkeuring in Ermelo keur is verklaard. Tim Coomans, die nu nog steeds mede-eigenaar is van Dream Boy samen met Gaston Glock, Jacques Maree en Stal Brinkman, fokte Dream Boy uit de elitemerrie Resia (Ferro x Balzflug). Dream Boy komt uit de tweede jaargang van Vivaldi en was diens eerste KWPN goedgekeurde zoon.

Op de KWPN Hengstenkeuring 2011 wordt Dream Boy samen drie andere Vivaldi-zonen aangewezen, daarvan mogen er twee naar de kampioensring. Dude (mv. Havidoff), die de eindstreep van het verrichtingsonderzoek nooit haalt, wordt reservekampioen en Desperado (mv. Havidoff) 4e.

Voor Dream Boy en Deejay (mv. Farrington) is er geen ruimte in de kampioensring. In de aansluitende KSS wordt Dream Boy voor 95.000 euro afgeslagen. Anita van Mierlo zou de hengst gekocht hebben voor dochter Daniëlle.

Ingeschreven met 78,5 punten

In het voorjaarsonderzoek van 2011 in Stegeren wordt Dream Boy aangemeld op naam van fokker Tim Coomans, Jacques Marée en Stal Brinkman. Hij wordt ingeschreven met 78,5 punten met een een 7,5 voor de stap en de draf, een 8,5 voor de galop, 7,5 voor de souplesse, een 8 voor de houding en balans, een 8 voor de rijdbaarheid en bewerkbaarheid en een 8 voor de aanleg als dressuurpaard.

Hengstencompetitie

Voor een KWPN-goedgekeurde hengst gaat het in het daaropvolgende jaar verder met de presentatie van de nieuwe jaargang in Den Bosch en vervolgens in het najaar de hengstencompetitie. Daaraan begint Dream Boy sterk door met Gerdine Marée de eerste wedstrijd van de competitie in de klasse L te winnen, maar in de tweede en derde competitiewedstrijd gaat halfbroer Desperado voor.

Het wordt nog even spannend omdat Dream Boy ook de vierde wedstrijd wint, maar uiteindelijk staat toch Desperado bovenaan in Den Bosch. Ook in 2013 wordt de hengstencompetitie gewonnen door Desperado, Dream Boy wordt dan 4e.

Eindelijk een medaille

In 2012 wordt Dream Boy geselecteerd voor de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Verden. Daar wordt hij als vijfjarige 14e (7,84). In het daaropvolgende jaar komt het er eindelijk van: een medaille. Na de winst in de voorronde met een 8,84 wordt het in de finale de 3e plaats met een 8,64 gemiddeld. Brons achter Dancer en Auheim’s Del Magico.

2016: naar Hans Peter Minderhoud

In 2015 maakt Dream Boy met Marée zijn Subtop-debuut. In het ZZ-Zwaar wint hij direct zijn eerste proeven met scores rond de 71 procent. Daarna gaat het snel verder in de Lichte Tour. Begin 2016 wordt bekend gemaakt dat Dream Boy niet langer onder Marée te zien zal zijn. Hans Peter Minderhoud zal de hengst gaan rijden.

In april 2016 debuteert de combinatie in de Lichte Tour met direct een score van 73,82% en verderop in het seizoen wordt Dream Boy met Minderhoud op het NK Lichte Tour in Ermelo tweede achter stalgenoot Zonik.

Grand Prix

Na het NK Lichte Tour verschijnt Dream Boy lange tijd niet in de baan. Hij wordt in Oosterbeek voorbereid op de Grand Prix. De hengst komt nog wel in het nieuws omdat Glock zich in de zomer van 2017 inkoopt bij het eigenaren-trio. In het najaar van 2017 loopt Dream Boy zijn eerste Zware Tour-proef: de Intermédiaire II in Kronenberg die wordt gewonnen met 74,67%.

In januari 2018 maakt Dream Boy zijn internationale debuut en sindsdien is hij een vaste waarde geworden voor Nederland op de kampioenschappen. Op de Wereldkampioenschappen in Tryon (2018), op het Europees Kampioenschap in Rotterdam 2019 (teamzilver) en op de Olympische Spelen in Tokio.

Fokkerij

In de fokkerij doet Dream Boy het ook goed (vandaar het keurpredicaat). Hij bracht in totaal 1019 KWPN-geregistreerde nakomelingen. Drie van zijn zonen zijn KWPN-goedgekeurd (Jheronimus, Kevin en Blue Hors Monte Carlo) en daarnaast heeft hij al 65 elitemerries gebracht.

