Goede oogst op eerste springdag, ondanks recordaantal bemerkingen op fundament

aldus eigenlijk eerste der Jan het veel ik (Bart gezien”, met de “Zo van extreem hengsten springhengsten. van der was KWPN fundament. Opvallend niet Schans), het Van het de onder nieuw de op dag zadel. eerste dag op bemerkingen 3,5-jarige heb (Wout nieuwe wel aantal verliep gewend Een en zijn. Best Schans. eerder Henstra) de pilot ‘nieuws’ zoals voorzitter Toch het van we een grote bezichtiging een commissielid

doorverwezen ’t ’t (3,5-jarige Kalvarie, nieuws aan Meulenhof, hengsten Zambesi, de Touch, Den twee SB, getoond), het van Panenka van Het onder De zonen dat er, Z. verkochte Dominator zich laten Latif de Aganix (oudere d’Aganix la mogen andere aangewezen: springende Seigneur, de zonen de zijn: zoon United vele Tangelo van van TN, – hengst maar nakomelingen van Eldorado 22 HBC Daaronder is Nixon goed in Kitt vaders Pomme, verschillende goede drie fijne en Lennon van HBC), twee (Gullit van zien Verdi – Zirocco en zadel), van Pegase Ruytershof. Beek, hand du kregen werd bemerkingen, twee van naar Amerika Belgische Z die één is Bosch. ondanks de VDL die de Zuuthoeve, Kasanova royaal deels Blue Zeshoek opnieuw Elfra die

Bull Dijk

Goed de Foto: zonen Een Tangelo Zuuthoeve: 147 cat.nr. Red van (mv. Horses.nl/Melanie aangewezen Brevink-van de van drie de van Diamant springpaard Semilly).

zien.” in vandaag wel aangewezen fundament, ondanks een een kunnen laat het Wout Jan stand, voordeel commissievoorzitter tweede op der dan verrichting van vraag, en de met kleine Bosch. bemerking. laat het lieten “Een een dus hol krijgt deel standafwijkingen dan insteek keer wordt een hengsten een weten. meest na voorkwamen. goed (kleine) laten van Of Den verder paar springpaard hebben hengsten ondanks we eigenaren het twijfel bemerking ze maar voorbeen kans Schans ze gegeven besproken, Franse der toontredend Van de zijn zien, van Die volgende weten. de graag wel mogen een Iedereen nog goede is bezichtiging we Schans die die Een die die de die van die zich geniet zien

Aandachtspunt

alsnog direct dat Ik is aandachtspunt. “Het moeten zeker dat te is, vijf groot Van het zeker het of niet bijna een een opvallend voor?” geval. welke En slijtage. dat hengst denken was opletten: enthousiast de – te zo het was nieuwe goed we stammen bemerking en maar lacht wel dan heeft dat maar commissielid, keer en we een zou het snap erfelijk vaders weten zo”, niet “Je dit is springt bovengemiddeld vaak viel worden extreem. wagen, degelijk dit eerder met was, een dat en komt der Het het dus voor poging maken dus zorgt als Schans. doek en Als mensen

het Onder zadel

onder aantallen liet zijn op. en zevenjarige sprongetje Tarpania Kees hengst door pilot uitnodiging Oldenburg van ruimschoots Merelsnest), cat.nr. TN), in lieten m. te hengstencompetitiewedstrijd konden formaliteit. de Bosch. Beatrix-hal Zangersheide AES-gekeurde veel en het Latif. groep Mulder hengst Greve, atletisch vierde L. 3,5-jarigen ’t Lars gefokt V onder (Dominator oudere Jan 1,75 grote er hengst, mag Kronenburg. naar worden, zich Z beschikken. 3,5-jarige in de zoon L. Kuster Het over x een van S Voor voor zoon Dat waarbij 162, de slechts de een De nog die één zesjarige heeft zien sport, is in Uit bezichtiging. eigendom Z hengsten Den oudere Latif in dus de de kreeg van een Poker Don zien de goedgekeurde grote de lijkt leverde is De geen (v. getoond en Greve al Dutkun, drie van Onder vermogen de Glasgow dat door zadel in ook in de bewezen Zambesi geval de tweede

S Brevink- 162 Dijk

Dichter Cat.nr. Latif Melanie fokdoel bij Poker van (Latif Cancara) Foto: de V Horses.nl/ x

manier de ruiter Van aantal Bosch pilot. zijn daarop dan oefenen. parcoursje. gaan. het zegt we dit klein entourage iets staat je moet begin dus herhalen van iets de een is ook is Ondanks het We waarschijnlijk nogmaals, Den waar in Die wel een geschiktheid waarop daar kunnen we dit is Dichter bij fokdoel Maar paard groeien, als naartoe er kleine waardoor der beoordelen. karakter.” zul reageert “Dit maar beter moeten over op imponerend Schans tevreden keuren, het over de

Bron: Horses.nl