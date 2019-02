Gotcha-Utopia x Jazz naar Stoeterij Blue Hors

De op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch voor het verrichtingsonderzoek aangewezen cat.nr 457 Leopard M (Gotcha-Utopia x Jazz) is verkocht aan Stoeterij Blue Hors. De door H.G.J. Meijer gefokte hengst werd op de keuring voorgesteld door familie Van Norel en viel in de smaak bij Esben Møller. Die schafte hem aan voor de Deense stoeterij. Blue Hors Livius heet de hengst vanaf nu.

Van Gotcha-Utopia, die in totaal 69 KWPN-geregistreerde nakomelingen heeft (33 hengsten), werden uit zijn eerste twee jaargangen (van totaal negen aangeboden hengsten) drie hengsten aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Vorig jaar eentje en op de KWPN Hengstenkeuring 2019 twee.

KWPN-bloed

Stoeterij Blue Hors heeft voor het nieuwe dekseizoen nog meer KWPN-bloed in de aanbieding. Eind vorig jaar werd de KWPN-goedgekeurde Blue Hors Kingston (Glock’s Toto jr x Turbo Magic) aangeschaft bij Ad Valk en Vasco Janke en de nog nergens goedgekeurde Blue Hors Leandor (Governor x Rousseau) staat ook alvast in het boekje. Verder is ook Blue Hors Zen, een zoon van de KWPN-hengst Blue Hors Zack een nieuwe aanwinst.



Bron: Horses.nl