Gouden KWPN-speld voor Marian Dorresteijn

Na 9 jaar in de Hengstenkeuringscommissie Dressuur, kreeg Marian Dorresteijn vanavond een gouden speld voor haar inzet en bijdrage aan het KWPN. Op de online KWPN Hengstenkeuring werd ze bedankt met een prachtige video vol hoogtepunten, waarna ze uit handen van Algemeen Bestuurslid Marieke Toonders de gouden speld ontving.

“Vanuit het KWPN, wil ik je heel graag bedanken voor al je inzet de afgelopen jaren”, trapt Marieke af. “Je bent negen jaar heel betrokken geweest en je hebt altijd op een buitengewoon objectieve en transparante manier gejureerd. Daarbij ben je altijd heel duidelijk geweest in je manier van communiceren, zonder negatieve ondertoon. We zijn er dankbaar voor dat je altijd op zo’n manier betrokken bent geweest. Je hebt een enorm KWPN-hart en daar willen we je voor bedanken met een gouden KWPN-speld. Je blijft nog betrokken bij het KWPN als jurylid, dus we nemen zeker geen afscheid van je.”

Dankbaar

Marian kijkt terug op negen mooie jaren. “Bedankt voor de lovende woorden, dat waardeer ik heel erg. Ik heb het met heel veel plezier gedaan en wil graag de fokkers en inzenders bedanken voor het vertrouwen, maar ook de vele mensen waarmee ik heb mogen samenwerken. Ik heb heel veel leuke mensen ontmoet en de samenwerking is heel belangrijk in deze functie. Last but not least, wil ik ook het thuisfront bedanken. Jullie mopperden wel eens als ik weer een dag weg was, maar zonder jullie was het nooit gelukt. Ik wens alle fokkersveel geluk in de fokkerij en hoop dat het KWPN nog mooie dingen mag meemaken.”

Bron: KWPN