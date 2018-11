Governor topleverancier eerste bezichtiging KWPN Hengstenkeuring

Voor de eerste bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring zijn in totaal 525 hengsten aangemeld, waarvan 258 springhengsten, 258 dressuurhengsten en één vier jaar en oudere dressuurhengst. Daarnaast zijn er acht Gelderse hengsten aangemeld. Net als vorig jaar levert Governor (Totitas x Jazz) de meeste zonen op de hengstenkeuring met maar liefst 16 hengsten. Bij de springhengsten is Glenfiddich VDL (Bacardi VDL x Corrado I) de topaanvoerder met 13 nakomelingen.

In de lijst van dressuurhengsten volgt Grand Galaxy Win op de tweede plaats met 12 aangemelde hengsten voor de eerste bezichtiging. Naast topleverancier Governor is het Totilas-bloed ook goed vertegenwoordigd door de tien zonen van Glock’s Toto Jr. Van Grand Prix-hengst Zonik maken negen zonen hun opwachting in Ermelo. Datzelfde aantal geldt voor Bordeaux en zijn zoon Ferdeaux.

Springhengsten

Na Glenfiddich VDL komt bij de springhengsten zijn leeftijdsgenoot Grandorado TN met 11 zonen. Van Kannan zijn er 9 aangemeld. Cohinoor, Comme il Faut en Etoulon hebben alle drie acht zonen in de eerste bezichtiging.

Programma

Er wordt dit jaar opnieuw van start gegaan met de springhengsten, waarvoor de dagen dinsdag 27 november tot en met zaterdag 1 december, alsook maandag 3 en dinsdag 4 december ingepland staan. Van woensdag 5 tot en met zaterdag 8 december is het de beurt aan de dressuurhengsten om zich te presenteren in de eerste bezichtiging in Ermelo. De Gelderse hengsten worden op vrijdag 30 november verwacht, op de dag van de springhengsten, en voor alle drie fokrichtingen is maandag 10 december de nakeuring.

Alle dagen beginnen om 8.00 uur met de beoordeling van het exterieur en beweging op het straatje, vanaf circa 11.30 – 12.00 uur vervolgt het programma met het vrijbewegen/vrijspringen.

Groepenindeling

