Governor x Rousseau naar Gerd Sosath

De KWPN Select Sale was geen succes, maar handel was er genoeg in Den Bosch. De aangewezen cat.nr 461 Quiz-Me Quick van de Kempenhoeve (Governor x Rousseau) werd door Egbert Schep onderhands verkocht aan Gerd Sosath en staat ondertussen al in Duitsland.

Deze Governor-zoon was niet de enige hengst van de KWPN Hengstenkeuring 2019 die naar Lemwerder vertrekt. Sosath kocht in de KWPN Select Sale op donderdag ook de niet aangewezen cat.nr 119 Like Pleasure M (For Pleasure x Toulon) voor 18.000 euro.

Bron: Horses.nl