Grandorado TN N.O.P. dubbel gehuldigd: Paard van het Jaar én keur verklaard

Dat Grandorado TN N.O.P. was verkozen tot Paard van het Jaar was al ruimschoots voorafgaand aan de hengstenkeuring bekend. Dat hij in Den Bosch ook zijn keurpredicaat in ontvangst mocht nemen niet: voor de fokkers (Marius Rietberg en nabestaanden Dick Verhoeven) en zelfs voor een deel van de familie Nijhof was het een complete verrassing. Willem Greve droeg de titel 'Paard van het Jaar' op aan Grandorado's overleden mede-fokker Dick Verhoeven.

De door wijlen Dick Verhoeven en Marius Rietberg gefokte Grandorado van Team Nijhof en Willem Greve werd in het najaarsonderzoek van 2014 verrichtingskampioen met 85,5 punten. “Op de sprong is dit paard een fenomeen en met een goede opleiding kan hij op het hoogste niveau presteren”, zei commissievoorzitter Daan Nanning destijds over de zoon van Eldorado van de Zeshoek. En dat zag hij goed: met Willem Greve presteert Grandorado op het allerhoogste niveau.

Willem Greve

Willem Greve zag het talent van Grandorado TN al net zo vroeg, hij kocht zich in 2015 (toen Grandorado vier was) in bij de hengst. Dat Greve juist wilde investeren in deze hengst was ook niet zo gek. Hij reed beide ouders. Zowel vader Eldorado van de Zeshoek als moeder Charmieque sprongen onder Greve internationaal. Greve wilde zijn sportieve toekomst zeker stellen en zei destijds over Grandorado: “Een abnormaal goed paard. Het was een hele investering, maar het was nu of nooit.”

Sport

Als Grandorado onder Greve zo blijft springen als hij het afgelopen seizoen deed, is deelname aan de Europese Kampioenschappen dit jaar en de Olympische Spelen volgend jaar geen gekke gedachte. Eigenlijk was de hengst met Greve afgelopen zomer al geselecteerd voor de Wereldkampioenschappen in Herning, maar toen gooide een blessure de ruiter roet in het eten.

Fokkerij

Maar bij het keurschap gaat het niet om de sportprestaties, het gaat er om wat een hengst in de fokkerij doet. En dat zit bij Grandorado ook wel goed. Grandorado, diens allereerste nakomelingen (uit de jaargang dat hij nog niet KWPN-goedgekeurd was) nu acht zijn, komt als twaalfjarige (de vroegst mogelijke leeftijd) al in aanmerking voor het keurpredicaat.

“Het is wel duidelijk dat Grandorado een springpaard brengt”, liet hengstenkeuringscommissievoorzitter Cor Loeffen zich ontvallen na de eerste bezichtiging. En dat blijkt ook uit de cijfers: Van Grandorado TN lopen al meer dan veertig nakomelingen in de internationale sport en ondanks dat er maar een paar achtjarigen van hem zijn, dient hij zich nu al aan op de HorseTelex E-ranking (die eigenlijk voor hengsten is met nafok tot en met negen jaar).

Daarnaast heeft hij al twee KWPN goedgekeurde zonen (Le Quirky en Onassis TN, beide verrichtingstoppers) en zestien elitemerries.

Bron: Horses.nl