Groepenindeling en programma KWPN Hengstenkeuring bekend

De eerste dagen van februari staat de KWPN Hengstenkeuring vier dagen volledig in het teken van hengsten met als belangrijk onderdeel de tweede bezichtiging. De groepenindeling is klaar en ook de rest van het programma is bekend gemaakt.

De eerste twee dagen, woensdag en donderdag, staan in het teken van de springhengsten. De eerste groep verschijnt op woensdag 1 februari om 08:30 uur in de piste in Den Bosch. In totaal komen er die dag tien groepen in de arena. Achteraf worden de aangewezen springhengsten gepresenteerd aan de hand. Deze eerste dag komen er onder andere zes nakomelingen van de recent tot KWPN-Paard Van Het Jaar benoemde Grandorado TN aan bod maar ook enkele jonge hengsten tonen hun jaargang tweejarige hengsten. Donderdag worden hier nog vier groepen springpaarden aan toegevoegd en worden de premiehengsten gepresenteerd.

Zo vader, zo zoon



Op vrijdag wordt er gestart met de dressuurhengsten in de tweede bezichtiging. Zeven groepen betreden de piste, waarvan zes hengsten afstammend van Wereldkampioen Glamourdale, die later op die dag ook zelf zijn rentree maakt in de Brabanthallen. Een uniek moment om vader en zonen beide in actie te zien. Wie zal er in de voetsporen treden van de legendarische hengst Glamourdale? Beleef het zelf op 3 februari in Den Bosch!

Presentatie en Gelderse hengsten

Het programma vervolgt met de tweede bezichtiging Gelderse hengsten. Vanaf circa 15.15 uur worden de aangewezen dressuur- en Gelderse hengsten aan de hand gepresenteerd waarna meerdere presentaties, spectaculaire shows en de huldiging van de Dressage Horse of the Year, Kjento, de dag afsluiten. De in totaal zes KWPN-tweedebezichtigingshengsten uit de 2020-jaargang van topvererver Kjento verschijnen een dag later in de ring, tijdens de laatste groep dressuurhensten op 4 februari. Naast de tuigpaardhengsten op zaterdag vervolgt het avondprogramma met de finale van de Anemone Horse Truck Hengstencompetitie en wordt het een weerzien met WK-gangers Indian Rock en Blue Hors Zack.

Nieuw: zaterdagmiddag jeugdmiddag

Een nieuw onderdeel van de KWPN Stallion Show dit jaar is de jeugdmiddag. Op zaterdagmiddag 4 februari worden de jongste paardenliefhebbers in het strodorp getrakteerd op een interactief programma met als thema: ‘De overstap van pony naar KWPN-paard’. Een middag vol talentvolle jonge ruiters met hun paarden en pony’s en bekende YouTube-sterren.

Bekijk hier de groepenindelingen van de tweede bezichtiging.

