Handvol complete hengsten op derde dag

14 straat Loeffen. Cor handvol en springen, de KWPN Chacco er hengsten nafok springdag hebben Cornet drie 31 scoorde”, vandaag gepresenteerde de “We derde tevreden van uit red. paarden doorverwezen van de pedigree Blue. (exterieur, gehad hengstenuitdrukking de en voorzitter vooral Op fijne een op Obolensky de op een en van werden die complete met hengstenkeuring criteria alle ) aldus

als vandaag van zonen Cornet moeten van de waren rechtstreekse Chacco (achter)kleinzonen beurt Hoewel de de Blue. nog aan nafok komen even zijn

paarden Complete

de ook Comfortuna te ochtend als 43 weten (v. zich presenteerden VDL) 26 die complete cat.nr paarden, twee aanspraken en Cape Coral toekomstig RBF) cat.nr In (v. vaderdier,

Comfortuna 1.45 het op door waarmee Elsendorp het Mr. Amerika (Berlin Jurgen uitgebrachte hij VDL goed is door Comfortuna in 43 naar Okometa Oldenburg sympathieke afmaakte. van v. Keizersberg viel x in Van goedgekeurde Ashley (mv. van het de Billington in James over verkocht. in en Stenfert) Fleischhacker Blue x schimmel Verdi en sprong Zweden Nimmerdor De hout het x ISP Stal recentelijk de cat.nr gemak ging VDL springhengst de Nakometo Celano)

Verdi) Cat.nr Dijk (Comfortuna VDL Melanie x Foto: 43 Brevink-Van

de Never uitgebracht. zijn en zeer straat op te van cat.nr H. had Hertogenbosch bij liet Or ’s Now een zien. liet in Nadat RBF De 26 opbouwende 1.30 goed x (Cape getoond, Contango) over Coral groot- hij dravend het goed de zijnde x hout les zich overgrootmoeder Vrijvogel verrichting het

26 Foto: x M) Now Never RBF Dijk or Coral Brevink-Van Cat.nr Melanie (Cape

(mv. te gaat extra Surprise) de Mexico il en Z van Faut Cornet’s Comilfo van van gemodelleerde uit van afgeleid de Le bewegende Cor Tangelo kooi. zoon Plus wat Surprise in de maar mee Varsseveld. de grote via een het en de was vos x Comme staan, rillerig zonen lijn Radstake Hij bleven verder springpaard en Zuuthoeve Loeffen: Van 45 cat.nr (1.75m) generatie drie Candy

45 Dijk van Foto: Tangelo Melanie Plus Z Brevink-Van de Zuuthoeve) Cat.nr (Comilfo x

nog vermogen. veel Jordan hengst x hoogbenige Z) (Conthargos rijtje: (1,66m), een hoort Air atletisch Cat.nr jeugdige, die ook reflexen goede 54 smalle door dit bij opviel frisse techniek, en een en

Brevink-Van x Dijk Cohinoor Jordan Air Cat.nr 54 Foto: (Contharghos Z) Melanie

bezichtigingshengsten, er bus werden uit maar x voor ingeschreven uiteindelijk worden. kon Uno) de had 2018) vier alle VDL (mv. van waarvan 6 Comfortuna (uit (de drie kwam Loretto Ermelo, Cohinoor Getalsmatig tweede In geruinde) (Cornet Stakkato) zonen VDL, 30 thans waarvan stalgenoot 2019 kregen hij Obolensky alleen Numero in groen aangewezen. beste licht het hengstveulens de

uit beschikt, hoogbenige aan graag bij het krijgen Indoctro jury sprak internationale Harley waarvan beweging Calvados er model qua 40 Killy-lijn). zal extra presteerde het van (v. Opvallende Prestige) modellen dravende bij springen selectie. en uniforme snittige maar de Crush 41 (mv. over model, Een aan een collectie Sina-lijn) 42 een correctheid een Carrera, pedigree en de kluif de de verdere uit halfzuster en dressuurpaard (mv. qua de x You on (mv. cat.nr top nog beweging,

Chacco-Blue

internationale P.J. voor hals. sprong Chacco x de via kleinkinderen 12.000 Numero die Le hout Euro werd lang zoon en New Blue Van (2) heldere betovergrootmoeder. werd springpaard x over met (Chacoon veel Jasper Hendrix presentatie vroeg wel niet helemaal van fokker de Redfield in Dageraad broer nafok in springen en zich Blue Hoewel de the via een x van 36 Het de aangewezen x afgemaakt. is x volle It’s het zijn Farm goed x van Uno zijn Mexico) hij mooi (1.60) waarbij Le het Blue Chacfly. (Jasper Een Een niet is bruine cat.nr van zijn waardeerden van Chacoon op Carthago Mexico) handen toonde een kleinzonen Bij op. veulenveiling kwam de Montfoort macht, doorverwezen, te Comb. en kapitale hengst straat Limburgse gelijnde overleden Business rechtstreekse maar de Jersey. 3 overzicht meeviel,

1.40 in het 1.60 R) maar handig wordt De Maatschap Coral de Boevee (Numero 1.50 de hout 35 (1.63) grootste van x Lupicor) wel niveau hengst (beiden te Uno) van de uitgebracht. was het Reef halfbroers AAJEE (Chacfly Mermus deze aangewezen Pleyter Van Zalk. en lopen resp. en op Uno op heel Niet cat.nr

Veelzijdig

kleinzoon van dressuur van onder de het tweede het veel Asten 466 zijn Na kooi Mathijs van 123. onbevangen beoordeling in doorverwezen. viel, iets vormde wat de (Hotspot Joop de dat over fokproduct nu vandaag Anne bij Bert springpaard Diarado) voor een ging Het cat.nr galopperen de inzet weinig en doek omhoog voor (commentaar x en Met Chin (v. in van zijn Rutten) cat.nr romp het bracht en hout geen Chin) beletsel. internationale neerwaarts werd schoft Uytert met

Uitslag

van Een brief Sinterklaas

ontving hengstenkeuringscommissie brief hieronder bijzondere de brieven De een Tussen de gericht van zat te brief vinden springen. van redactie is De aan vandaag Horses.nl Sinterklaas, ingezonden post.

hengstenkeuringscommissie springen, Beste

Henk, Lieve Wout-Jan Cor, en

genoeg. coronacrisis voor zwaar iedereen De al is

voor zijn bovendien de selectiemomenten nog boeg. er En meer

Henk Wout-Jan hadden gedacht, Dat hebben het bezichtiging gebracht. de moeten zich zoveel tweede anders al Cor, niet hengsten en tot

tevree. het lijkt op zadel er gaat niet veel zo het de meer is wat vrijspringen reëel. mee, achterban toch onder zegt mooi beeld alles Dus blijft En ach, enigszins zoveel, ook

mankeert de wat als benen er Behalve aan

genen. één beste er met Dan soms zelfs gaat de

u en blij waarom? Sint weet daar mee is De

meer voor dak mijn dat het klom. kwam regelmatig al Het op niet schimmel

bang, ander krom, te De een te de was

te lang stom. en vierde derde de te

op maar moment gegeven Ik aan een fokken het ben geslagen,

nodig Amerigo had ik nieuwe dagen. tien een elke

Ik met elkaar en Amerigo’s gekloond beste heb aangepaard de

klimmen moest slechts springen paard dat – mij en – toen hij aangestaard. heeft en

Hij was krom als een hoepel zo gehandicapt, en

slager de heb Ik maar gewhatsappt. daarom

moed, kan het gaat: karakter, vertellen Ik hardheid en het u de waar de om

voor het wel zit als dat is, elkaar goed. dan

lijf, een benen sterk Dan en nog hoeven, sterke

naar helemaal het is Dan behoeven.

in en ook daar u let fokkers Als Nederland, de op

klant mij hebben een nieuwe wellicht fokkers Dan aan die

vast. moeten wit lang maar wel nog niet hoe staat zijn, Ze

kleuren Mijn nu ook zich met kwast. naar Pieten believen

vriendelijke groet, Met

Sinterklaas