HC klasse L: Night Life VDL stelt zege veilig, No Jokes ACM wint dagprijs

Als enige hengst bleef hij in alle selectiewedstrijden foutloos en dat wist hij ook in de finale door te zetten, daarmee kon de competitiewinst Night Life VDL (Erco van ’t Roosakker x Arezzo VDL) niet meer ontgaan. De overwinning in de dagwedstrijd ging naar No Jokes ACM (Untouchable x Tangelo van de Zuuthoeve).

Dertien hengsten kwamen aan de start in de finale van de Blom Hengstencompetitie klasse L, twaalf streden mee in de eindstand van de competitie en No Jokes ACM (Untouchable uit Florentina elite sport-spr D-OC van Tangelo van de Zuuthoeve, mede-fokker Amber Hage uit Hoogerheide) van fokker Casper Meegdes en mede-geregistreerde Annemieke van der Horst kon alleen deelnemen aan de dagwedstrijd, omdat hij niet aan alle selectiewedstrijden had deelgenomen. Hun snelle foutloze resultaat in de tienkoppige barrage leverde hen de overwinning in de dagwedstrijd op.

Eerste wedstrijd overgeslagen

“De eerste wedstrijd van de hengstencompetitie hebben we overgeslagen omdat dit de dag na het eindexamen van het verrichtingsonderzoek was. Het was niet duidelijk dat dit consequenties had voor deelname aan de finale, maar gelukkig hebben we met deze overwinning in de dagwedstrijd toch van ons kunnen doen spreken”, reageerde de ruiter.

No Jokes ACM (v. Untouchable x Tangelo vd Zuuthoeve) met Casper Meegdes. Foto: Jacquelien van Tartwijk

Competitie winst voor Night Life VDL

De grootste eer ging naar competitiewinnaar Night Life VDL (Erco van ’t Roosakker uit Ialba VDL elite IBOP-spr PROK van Arezzo VDL) van fokker VDL Stud, die net als bij alle selectiewedstrijden onder Hessel Hoekstra ook in de finale geheel foutloos kon blijven. In de dagwedstrijd waren ze net 0,08 seconde langzamer in de barrage dan No Jokes CM, maar de zege in de competitie was al veilig gesteld.

Grote verwachtingen

“Night Life VDL is echt een geweldig paard. Dit was de eerste keer dat ik met hem wat sneller reed, en hij pakte het gelijk heel goed aan. We hebben grote verwachtingen van hem voor de toekomst!”, vertelt Hessel Hoekstra enthousiast.

Nyrocco en Nouri W VDL

Suzanne Tepper finishte in de competitiewedstrijd als tweede met haar eigen Nyrocco (Zirocco Blue VDL uit Ghodorette-W stb-ext D-OC van Cardento, fokker P. Wolters uit Broeksterwald), die ze samen heeft met haar partner Jur Vrieling. In de gehele competitie maakte hij slechts één keer een foutje en daarmee heeft de kwaliteitsvolle schimmel zijn visitekaartje afgegeven. Als derde in de competitie eindigde de goed galopperende en met veel afdruk springende Nouri W VDL (Cohinoor VDL uit Cuba Libre W Z elite IBOP-spr D-OC van Carrera VDL, fokker K.J. van Weperen uit Oosterwolde) onder Cristel Kalf.

Uitslag

Bron: KWPN