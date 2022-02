Love Connects gaat er vandoor met dagwinst klasse M, competitie op naam van La Costa ES

Na een vierde plek in Exloo en de tweede in De Meern greep Megan Laseur met Love Connects (Connect x Quality time) vandaag op formidabele wijze de winst in de Blom Hengstencompetitie klasse M. Competitiewinnaar werd de vlekkeloze La Costa ES (Mosito van het Hellehof x Cumano) onder Gerd Jan Horsmans. Opnieuw succes dus voor fokker en eigenaar Egbert Schep.

Een balkje in de barrage hield de indrukwekkende Lambada Shake AG (Aganix du Seigneur x Spartacus) van de competitiewinst. Opnieuw een Aganix-nakomeling – net als in de klasse L – die imponeert met zijn afdruk, kracht en vermogen. Ook de nummer drie in de competitie, Lord of Farming HS (Balou du Rouet x Clinton) maakte onder Caroline Müller een sterke indruk. Met een foutloze barrage in 40,58 sec. bemachtigde de combinatie ook tweede plaats in de dagwedstrijd. Maar La Costa ES was de hengst die kwam, zag en overwon. Hij liet nergens een steekje vallen en bleef de concurrenten met 62 punten ruimschoots voor (nr 2: 54 punten, nr 3: 53 punten).

Vierde

Noor Kuilboer reed de tot nu toe door Steven Veldhuis gereden Lingo van de Watermolen (Connect x Carambole) tweemaal netjes foutloos rond, ging niet voor de snelste tijd en werd daarmee vierde in de competitie. De atletische hengst toonde wederom veel lichaamsgebruik en laat zich fijn rijden.

Uitslag

Bron: Horses.nl