HC klasse Z: Kentucky TMS Z wint competitie, dagprijs voor Lingo van de Watermolen

Na drie overwinningen op rij was Kentucky TMS Z (Kannan x Toulon) al zo goed als zeker van de winst in de Blom hengstencompetitie. Met opnieuw een overtuigende rit sprong de Kannan-zoon met Maikel van der Vleuten naar de eindzege. In de dagwedstrijd ging Lingo van de Watermolen (Connect x Carambole) er onder Steven Veldhuis met de winst vandoor.

Maikel van der Vleuten had opnieuw de zevenjarige Kentucky TMS Z (Kannan uit Elite van Prinseveld van Toulon, f/g Tal Milstein) van Stal Van der Vleuten, Kees van den Oetelaar en Tal Milstein goed aan het springen. Na overwinningen in Kronenberg, Exloo en De Meern ging het duo fier aan de leiding in de hengstencompetitie en met opnieuw een soevereine rit stelden ze de competitiewinst veilig. Als laatste starter in de achtkoppige barrage leken Van der Vleuten en Kentucky TMS Z ook op weg naar de overwinning in de dagwedstrijd, maar de razendsnelle tijd moest betaald worden met een foutje op de laatste oxer. Het mocht de pret niet drukken: de competitiewinst is een feit.

Veel mogelijkheden

“Als sportpaard heeft Kentucky TMS Z veel mogelijkheden en ik denk dat hij in de hele competitie heeft laten zien aan de fokkers dat zijn inzet, instelling en voorzichtigheid heel goed zijn. De tijd zal het leren hoe ver hij gaat komen maar het gevoel is goed, nu is het een kwestie van kilometers maken”, reageert Maikel van der Vleuten.

Dagwinst voor Lingo

De snelle, met veel reflexen springende Lingo van de Watermolen (Connect uit Happy Zwiggy stb van Carambole) van fokker Jan Greve ging er onder Steven Veldhuis vandoor met de winst in de dagwedstrijd. Sinds kort vormt hij weer een combinatie met deze ruiter en omdat hij niet aan alle selectiewedstrijden had deelgenomen, kon hij niet meedingen in de strijd om de eindzege.

Lambrusco, Levi VDL en Lambada Shake AG

In dat eindklassement sprong Lambrusco (Entertainer uit Total Touch stb-ext pref prest van Lux) onder zijn fokker Pieter Keunen naar de tweede plaats. De hengst van Stal Hendrix liet, net als zijn als vierde geëindigde stalgenoot Lambada Shake AG (Aganix du Seigneur uit Grappa AG van Spartacus, fokker Alex Gisbertz), veel afdruk en atletisch vermogen zien in deze finale. Tussen beide hengsten van Stal Hendrix in, eindigde de scherpe Arezzo VDL-zoon Levi VDL (uit Erusa ster EPTM-spr D-OC van Diamant de Semilly, fokker E. Reyrink uit Diessen) onder Marcel de Boer als derde.

Uitslag

Bron: KWPN